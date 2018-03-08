Меньшов прокомментировал слова Серебрякова о России

Меньшов прокомментировал высказывания Алексея Серебрякова о России

Российский актёр и режиссёр Владимир Меньшов прокомментировал слова Алексея Серебрякова о России и её национальной идее. Об этом сообщает kp.ru.

«Дорогие женщины, девушки, девочки хочу сказать вам, что судить о стране нужно на основании её женщин. Недавно Леша Серебряков ляпнул, что Россия такая-сякая, но думаю, что он бы отказался от своих слов, задай ему вопрос: «А русские женщины такие?». Можно быть сколько угодно озлобленным на мужскую половину, но только русские женщины заставляют сердце оттаивать. Они добрые и теплые», — сказал Меньшов, поздравляя сотрудниц УФСИН по Самарской области с 8 Марта.

Ранее актёр Михаил Пореченков прокомментировал в беседе с НСН высказывания своего коллеги Алексея Серебрякова, который заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве».