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Самбурская прилюдно набросилась на Боню
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Самбурская прилюдно набросилась на Боню 

Дни.ру 8 марта 2018
Фото: Дни.ру
Настасья Самбурская жестко пресекла попытку Виктории Бони начать разговор в социальных сетях. На глазах у изумленных подписчиков актриса обвинила светскую львицу в попытке заработать себе популярности за ее счет.
В Сети разгорелся настоящий скандал, участниками которого стали Настасья Самбурская и Виктория Боня. Начиналось все как попытка завязать легкую светскую беседу на просторах Сети.
"Заблокируешь вот какого-нибудь виртуального идиота и ощущение, что пузырик полиэтиленовый с воздухом лопнул. Был, раздражал! Бац! И нет больше прыща и такое удовлетворение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — выложила на своей странице в Instagram Настасья Самбурская. Виктория Боня решила ей ответить. "Аххаха а я даже не блокирую, пусть мучаются от зависти", — заметила она.
На эту безобидную реплику светская львица получила неожиданно жесткий ответ от актрисы.
"Виктория да я же даже с вами не дружу, вы не могли бы не пиариться на моей странице, чтобы ваш комментарий показывался внизу и чтобы таким образом люди его видели и переходили на ваш аккаунт. Находите себе подписчиков другим способом, ок?)", — приводит StarHit комментарий Настасьи Самбурской.
Эта перепалка вызвала бурную реакцию подписчиков, после чего актриса скрыла все комментарии к записи из публичного доступа. Теперь пользователи Сети судачат, что могло стать настоящей причиной такой жесткой реакции на попытку завязать диалог. Отметим, обе красотки могут похвастаться солидной аудиторией в социальных сетях. У Настасьи Самбурской 9,1 миллиона подписчиков на странице в Instagram. У Виктории Бони — шесть миллионов.
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