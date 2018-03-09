«Жить не хочется»: Дочь Пескова затравили в сети

Заявление Елизавета Пескова сделала на заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе.
Об этом в своих аккаунтах в социальных сетях сообщил член совета Вадим Манукян. По его данным, Елизавета Пескова сказала, что ежедневно становится жертвой кибербуллинга.
«Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие. Моя малейшая ошибка поднимает новый вал ненависти, пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще», — процитировал Пескову Манукян.
Дочь пресс-секретаря президента отметила, что нападкам в интернете подвергается не она как личность, «адресатом этого потока ненависти становятся разномастные политики».
«Именно им следует задуматься, почему люди в России озлоблены и почему кибербуллинг в России принял такие масштабы», — заявила Елизавета Пескова.
По её мнению, проблему можно решить повышением качества жизни людей и, следовательно, повышением общего уровня культуры. Ограничительные стены в киберпространстве не помогут, резюмировала Пескова.