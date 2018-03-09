Ещё
«Жить не хочется»: Дочь Пескова затравили в сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Дмитрия Пескова пожаловалась на интернет-травлю 

Говорит Москва 7 часов назад
Фото: Instagram
Заявление Елизавета Пескова сделала на заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе.
Об этом в своих аккаунтах в социальных сетях сообщил член совета Вадим Манукян. По его данным, Елизавета Пескова сказала, что ежедневно становится жертвой кибербуллинга.
«Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие. Моя малейшая ошибка поднимает новый вал ненависти, пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще», — процитировал Пескову Манукян.
Дочь пресс-секретаря президента отметила, что нападкам в интернете подвергается не она как личность, «адресатом этого потока ненависти становятся разномастные политики».
«Именно им следует задуматься, почему люди в России озлоблены и почему кибербуллинг в России принял такие масштабы», — заявила Елизавета Пескова.
>> Мать Песковой вступилась за нее
По её мнению, проблему можно решить повышением качества жизни людей и, следовательно, повышением общего уровня культуры. Ограничительные стены в киберпространстве не помогут, резюмировала Пескова.
Говорит Москва: последние новости
В Петербурге умер основатель Театра драматических импровизаций СМИ сообщили о 16 часах записей Насти Рыбки с компроматом на Дерипаску В «Аквариуме» призвали помолиться и поставить свечку за здоровье Гребенщикова
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Ефремов сорвал спектакль и обматерил зрителей211
Запад услышал Путина691
Панин выложил шокирующее видео с дочерью58
Протестующие в Киеве прорвались к памятнику Шевченко145
Развеян миф о «российской агрессии» в Прибалтике51
Видео
00:43
Лавров отреагировал на обвинения РФ в отравлении Скрипаля
Политика Происшествия
00:58
США накажут россиян за поездки в Крым?
Общество
«Изменить миропорядок»: новое обвинение против РФ
Армия В мире
01:47
США провели воздушную разведку у Крыма
Армия Оружие
00:23
Москвичам назвали сроки оттепели
Общество Новости Москвы
00:12
Панин выложил шокирующее видео с дочерью
Шоу-бизнес
02:32
Запад услышал Путина
Политика Армия
Скандал в зоопарке: Курящий орангутанг попал на видео
В мире
03:04
Радикалы обещают сорвать выборы РФ на Украине
Политика Выборы 2018
Ургант рассказал зашкварные истории
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение