Дочь Пескова пожаловалась на травлю

Дочь Дмитрия Пескова пожаловалась на интернет-травлю

«Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие. Моя малейшая ошибка поднимает новый вал ненависти, пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще», — процитировал Пескову Манукян. Об этом в своих аккаунтах в социальных сетях сообщил член совета Вадим Манукян. По его данным, Елизавета Пескова сказала, что ежедневно становится жертвой кибербуллинга.

Дочь пресс-секретаря президента отметила, что нападкам в интернете подвергается не она как личность, «адресатом этого потока ненависти становятся разномастные политики».

«Именно им следует задуматься, почему люди в России озлоблены и почему кибербуллинг в России принял такие масштабы», — заявила Елизавета Пескова.