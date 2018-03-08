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Волочкова «переоценила» собственную свадьбу
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Волочкова поставила себя выше королевской семьи 

Дни.ру 6 часов назад
Анастасия Волочкова сравнила свою свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным в 2007 году с бракосочетанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая состоялась в 2011 году. Даже несмотря на то, что у королевской семьи была фора в четыре года, переплюнуть балерину они не смогли, уверена она.
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В 2007 году о том, что Анастасия Волочкова связала себя узами брака с предпринимателем Игорем Вдовиным, писали практически все СМИ. Впрочем, это не главная отличительная черта церемонии, уверена балерина.
"Мне кажется, что эта свадьба, она как-то вошла в историю даже не по количеству упоминаний, а по своему масштабу и размаху", — уверена Волочкова.
Она напомнила, что на 350 гостей приходились 400 аниматоров-актеров. Масштабы празднества были таковы, что согласовывать место проведения пришлось с городской администрацией.
"У меня все было по-царски. Я очень хотела и мечтала, чтобы у меня было ощущение такой вот королевишны, царицы, и по этому первый день был в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге", — вспомнила Анастасия Волочкова в разговоре с порталом WMJ.
"Без доли скромности я могу сказать, что моя свадьба была гораздо лучше, чем у Кейт Миддлтон и принца Уильяма, поэтому я горда тем, что это все случилось", — подчеркнула балерина.
Она рассказала, что свадьбу с Игорем Вдовиным воспринимала как возможность совершить некий перформанс себе на память.
Анастасия Волочкова также рассказала о том. чьи деньги пошли на организацию столь масштабного торжества. 1,5 миллиона евро за свадьбу она отдала из своего кармана.
"Просто я Игорю вроде как давала деньги в долг, а потом уже, так получилось, на следующий год после свадьбы я ему отдала уже все деньги, которые у меня были — это большая была сумма, три миллиона долларов. Ну, к сожалению, это у же с концами", — рассказала балерина.
Отметим, ранее агент Анастасии Волочковой рассказывал Dni.Ru о том, как Игорь Вдовин пытается погасить долг перед бывшей женой. Он предложил балерине 22 квартиры в Астрахани.
"Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги. Более того, Анастасия и в глаза не видела документов на эти квартиры", — подчеркнул агент.
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