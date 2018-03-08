Ещё
Анна Семенович напивается после нападок критиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анна Семенович напивается после нападок критиков 

Дни.ру 8 марта 2018
Фото: Дни.ру
Анна Семенович рассказала о том, как относится к нападкам критиков в Сети. Она призналась, что старается не принимать злые слова близко к сердцу, однако все равно зачастую расстраивается из-за них. Певица поделилась своим рецептом в борьбе со стрессом.
Анна Семенович призналась, что иногда едкие замечания сетевых критиков ее сильно задевают.
"Я могу даже поплакать. Не стесняюсь этого. Но и в депрессию не впадаю. Если уходить в уныние, то обязательно начнут происходить какие-то неприятные вещи — например, болезни. Поэтому стараюсь не залипать долго в этом состоянии", — рассказала в интервью порталу teleprogramma.pro она.
Певица перечислила занятия, которые помогают ей избавиться от плохого настроения.
"Поплачу, посижу дома, схожу в караоке. Напьюсь в конце концов… Ну да, я человек, и тоже могу это делать, как и все остальные люди", — подчеркнула Анна Семенович. "Но я не задерживаюсь долго в негативном настроении, не считаю, что жизнь — это боль. Усилием воли беру себя в руки и говорю: "Аня, все будет хорошо". И правда: все налаживается. Это реально работает", — добавила она.
Кроме сетевых критиков существует еще одна категория людей, которые, по всей видимости, могут вывести Анну Семнович из состояния душевного равновесия. Речь идет о людях, которые навязчиво интересуются ее ее планами на замужество и рождение детей. "Конечно, это некорректные вопросы. Какое право имеют люди их задавать?", — возмутилась певица.
"А всем незамужним девочкам, которым уже за тридцать, могу посоветовать пресекать неудобные вопросы. Говорить жестко: "Не ваше собачье дело!" Главное — быть спокойной внутри себя и понимать, что у каждого своя судьба", — подчеркнула она.
Тем не менее, певица призналась, что в ближайшие пять лет она планирует родить ребенка.
"Я хотела пожить для себя. Вот прям нажиться — натусоваться, напутешествоваться. А потом уже, будучи зрелой, взрослой, умной женщиной, выстраивать семейную жизнь", — объяснила певица, почему задумалась о таких вещах только в 38 лет.
Дни.ру: последние новости
У семьи Фриске отнимают имущество Дочь Немцова унизила заботливую Собчак Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля107
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе26
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию501
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение