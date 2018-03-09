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Бузова похвасталась новым мировым рекордом
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Ольга Бузова похвасталась новым мировым рекордом 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Instagram
Новая песня Ольги Бузовой возглавила российский рейтинг iTunes через минуту после релиза. Об этом певица рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте.
«Моя песня "Она не боится" побила мировой рекорд и встала на первое место за одну минуту. Вы понимаете, одна минута! Это счастье!» — сообщила подписчикам Бузова в опубликованном видео.
Со слов певицы, предыдущий рекорд принадлежал синглу исполнительницы Адель «Hello», который возглавил британский iTunes за 4 минуты.
В комментариях поклонники Бузовой активно выражали восхищение ее талантами:
«Умничка! Рада за тебя. Делай дальше хиты! И будешь на первом месте всегда». Однако некоторых задело сравнение артистки с британской звездой: «Ольга, а вы сами-то в это верите? Вы вообще слышали Адель? Ну, насколько оцениваете свой потенциал, учитывая, что она поет вживую, только честно».
Ольга Бузова использует свой Instagram-аккаунт как основной канал связи с поклонниками. Посты бывшей участницы и ведущей телепроекта «Дом-2» нередко становятся объектом обсуждения в сети. В последний год девушка сосредоточилась на карьере певицы, отчитываясь в соцсетях о каждом своем шаге.
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