Ольга Бузова похвасталась новым мировым рекордом

«Моя песня "Она не боится" побила мировой рекорд и встала на первое место за одну минуту. Вы понимаете, одна минута! Это счастье!» — сообщила подписчикам Бузова в опубликованном видео. Новая песня Ольги Бузовой возглавила российский рейтинг iTunes через минуту после релиза. Об этом певица рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте.

Со слов певицы, предыдущий рекорд принадлежал синглу исполнительницы Адель «Hello», который возглавил британский iTunes за 4 минуты.

В комментариях поклонники Бузовой активно выражали восхищение ее талантами:

«Умничка! Рада за тебя. Делай дальше хиты! И будешь на первом месте всегда». Однако некоторых задело сравнение артистки с британской звездой: «Ольга, а вы сами-то в это верите? Вы вообще слышали Адель? Ну, насколько оцениваете свой потенциал, учитывая, что она поет вживую, только честно».

Ольга Бузова использует свой Instagram-аккаунт как основной канал связи с поклонниками. Посты бывшей участницы и ведущей телепроекта «Дом-2» нередко становятся объектом обсуждения в сети. В последний год девушка сосредоточилась на карьере певицы, отчитываясь в соцсетях о каждом своем шаге.