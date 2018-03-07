Бузовой поставили неутешительный диагноз

Телеведущая и певица поделилась со своими поклонниками в Instagram печальной новостью. Врач сообщил звезде о ее состоянии здоровья.

Ольга повредила ногу и ранее делилась с подписчиками историями о том, как ее лечит мануальный терапевт, а также рассказывала, как своими силами пытается привести конечность в норму. Однако травма оказалась серьезнее, чем можно было подумать.

"Липецк, мы на площадке, и скоро начнется мой концерт. Неутешительный диагноз поставил сегодня травматолог. Частично повреждена передняя крестообразная связка, нужно срочно лечение и покой… не могу ходить и танцевать…" — написала Бузова в микроблоге. "Завтра у меня два спектакля в Москве в Театре эстрады и концерт в городе Реутов — клуб "Диктатор", которые состоятся чего бы мне этого ни стоило, но по дальнейшим концертам мы будем принимать решение… Я вам все сообщу. Люблю", — поделилась звезда.

Напомним, ранее на своей странице в Instagram Ольга Бузова записала "сторис" о том, что ее тур подошел к концу, и поблагодарила поклонников. Позже она выложила короткий ролик, заставивший ее фанатов не на шутку перепугаться. "Я не могу ходить", — призналась певица.