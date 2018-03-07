Ещё
Бузовой поставили неутешительный диагноз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузовой поставили неутешительный диагноз 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущая и певица поделилась со своими поклонниками в Instagram печальной новостью. Врач сообщил звезде о ее состоянии здоровья.
Ольга повредила ногу и ранее делилась с подписчиками историями о том, как ее лечит мануальный терапевт, а также рассказывала, как своими силами пытается привести конечность в норму. Однако травма оказалась серьезнее, чем можно было подумать.
"Липецк, мы на площадке, и скоро начнется мой концерт. Неутешительный диагноз поставил сегодня травматолог. Частично повреждена передняя крестообразная связка, нужно срочно лечение и покой… не могу ходить и танцевать…" — написала Бузова в микроблоге. "Завтра у меня два спектакля в Москве в Театре эстрады и концерт в городе Реутов — клуб "Диктатор", которые состоятся чего бы мне этого ни стоило, но по дальнейшим концертам мы будем принимать решение… Я вам все сообщу. Люблю", — поделилась звезда.
Напомним, ранее на своей странице в Instagram Ольга Бузова записала "сторис" о том, что ее тур подошел к концу, и поблагодарила поклонников. Позже она выложила короткий ролик, заставивший ее фанатов не на шутку перепугаться. "Я не могу ходить", — призналась певица.
Как писали Dni.Ru, гастрольный тур звезды по Дальнему Востоку не обошелся без скандалов. Некоторые разглядели в ее жесте на фотографии рядом с памятником "Здесь начинается Россия" нацистское приветствие. Но самые внимательные заметили, что певица просто показала на вытянутой руке свой фирменный жест — сложенную из большого, указательного и среднего пальцев букву L.
Дни.ру: последние новости
Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован Новые подробности любовной истории больного Караченцова 95-летний Этуш выматерился из-за новорожденной дочки Виторгана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Черное море вошел корабль США с сотнями морпехов472
На Украине начался арест активов «Газпрома»892
Стало известно, чем был отравлен Скрипаль142
Киев назвал число «дезертировавших» из ВСУ крымчан52
Исламисты взяли ответственность за падение Ан-26 в Сирии235
Видео
01:18
Исламисты взяли ответственность за падение Ан-26 в Сирии
Армия Происшествия
01:00
«Прямо грубо зримо»: Соловьев озвучил свою задачу
Выборы 2018 Общество
01:11
Киев готовится к аресту зарубежных активов «Газпрома»
Компании Украина
01:11
На Украине начался арест активов «Газпрома»
Компании В мире
00:37
«Девушка без принципов». Подруга о Рыбке
Шоу-бизнес
00:40
Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума
Экономика Политика
Рядом с местом отравления Скрипаля произошел инцидент
Происшествия
00:29
Путин сомневается в нужности мира без России
Политика
01:11
«Газпром» ответил «Нафтогазу»
Экономика Компании
04:24
Информация о счетах Грудинина будет доступна в день выборов
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение