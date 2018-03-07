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Посол США в РФ рассказал о любви к песням Высоцкого
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Посол США в России рассказал о любви к творчеству Высоцкого 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Посол США в России признался, что очень любит творчество советского барда и поэта Владимира Высоцкого. Об этом сообщает аккаунт американского представительства в Москве в Twitter.
"Музыка — это та же поэзия. Владимира Высоцкого не стало в 1980 году, а его творчество до сих пор горячо любимо. Я бы сказал, что его музыка и поэзия живут среди нас и по сей день", — сказал Хантсман, отвечая на вопрос, любит ли он русскую поэзию.
В качестве примеров наиболее поэтичных произведений Высоцкого он привел "Песню о друге" и композицию "Охота на волков".
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