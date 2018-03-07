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Худрук театра имени Ленсовета ушел со скандалом
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Юрий Бутусов заявил об уходе с поста худрука театра им. Ленсовета 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Режиссер Юрий Бутусов опубликовал в "Петербургском литературном журнале" открытое письмо, в котором сообщил, что покинул пост художественного руководителя Театра им. Ленсовета 6 марта 2018 года.
Для того, чтобы "избежать кривотолков", Бутусов раскрыл обстоятельства, которые "определили его решение". По его словам, комитет по культуре, выступающий в качестве учредителя театра, отказал ему во внесении в устав театра изменений, необходимых для функционирования системы, при которой "в театре появилось два первых лица — худрук Юрий Николаевич Бутусов и директор Валерий Борисович Градковский".
"Административно-менеджерская структура, действующая на данный момент в Театре им. Ленсовета, полностью обессмысливает мою работу на новом посту. К примеру, в театре отсутствуют такие подразделения, как гастрольный отдел, международный отдел, pr-отдел. Согласившись на компромиссное решение о существовании в театре двух первых лиц, я надеялся, что мне удастся дальше развивать театр и в организационном, и в творческом плане", — отметил Бутусов.
Несмотря на наличие предпосылок для этого, добавил он, Градковский блокировал все его "инициативы, требования и права как художественного руководителя", вплоть до того, что Бутусову не было предоставлено полномочий назначать художественный совет в необходимом составе, "хотя это неотъемлемое право любого худрука".
"В данных обстоятельствах мое дальнейшее пребывание в должности художественного руководителя представляется мне не просто нецелесообразным, а невозможным и бессмысленным", — подытожил он.
Из текста письма не следует, сохранит ли Бутусов за собой позицию режиссера в театре.
О том, что Юрий Бутусов стал художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета сообщалось в ноябре 2017 года.
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