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Джигарханян наказал Малахова
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Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской 

Дни.ру 7 марта 2018
Артист сделал решительный шаг в борьбе с бывшей домработницей, ставшей позже его женой и директором театра. Друзья пообещали помощь и поддержку.
Телеканал "Россия", очевидно, поставил своей целью максимально обелить бывшую уборщицу из Киева Виталину Цымбалюк-Романовскую и уничтожить народного артиста России Армена Джигарханяна. Иначе всю регулярно происходящую в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" вакханалию объяснить трудно. Последней каплей стала совместная фотография Малахова и Цымбалюк-Романовской, на которой они обнимаются.
Элина Мазур сообщила Dni.Ru, что Армен Джигарханян рвал и метал, когда увидел нежности своих врагов.
"Появление этой фотографии, а также заявление Цымбалюк-Романовской о том, что Армен Борисович является нерукопожатной персоной у Малахова, вызвало негативную реакцию у великого актера", — рассказала она.
"Из-за очевидной нелояльности и предвзятости в освещении ситуации вокруг его личной жизни Армен Борисович запрещает Андрею Малахову упоминать свое имя и использовать свое изображение в любом форме. Запрет распространяется также на издание StarHit, в котором главным редактором работает Малахов. Соответствующее письмо будет направлено по почте в его адрес. Эксклюзивное право освещения свой личной жизни Армен Борисович оставляет только каналам НТВ и РЕН ТВ", — пояснила бывший представитель Цымбалюк-Романовской.
Мазур добавила, что стартовала акция среди друзей Джигарханяна в его поддержку. Они тоже потребовали запретить к публикации информацию о себе в программах и изданиях Андрея Малахова.
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