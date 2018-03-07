Вдова Марьянова иронично ответила хейтерам на критику своей внешности

Вдова Дмитрия Марьянова ответила на нападки по поводу своей внешности. Она сочла, что лучшая защита — это ирония и откровенно призналась, что супруг любовно называл ее «страшко». Ксения Бик отметила, что и сама осведомлена по поводу того, какими внешними данными обладает и отметила, что ее муж также был об этом более, чем осведомлен.

Вдова рассказала, что Марьянов называл ее самым красивым «страшко» на свете. Ксения отметила, что она именно такой появилась на свет и артист полюбил ее со всеми недостатками. При этом Бик совершенно спокойно констатирует, что до того, как судьба свела ее с актером, у того были романы с настоящими красотками.

В его любовном портфолио были отношения и с победительницами конкурсов красоты, и с актрисами, и с балеринами. Но все романы не выдерживали испытания временем и длились от силы 2-3 года.