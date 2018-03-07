Ещё
На Лолиту подали в суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соавтор песен Лолиты подала иск к певице о защите репутации 

РИА Новости 3 часа назад
Арбитражный суд Москвы назначил на 11 апреля предварительные слушания по иску ООО "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн" к певице Лолите Милявской и медиахолдингу "Ньюс медиа" о защите деловой репутации, сообщили РИА Новости в суде.
Иск поступил в арбитраж 1 марта. Согласно определению суда, в нем заявлено требование "о признании (сведений) не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Кипер Е. В. ". Другие подробности пока не сообщаются.
Милявская 27 февраля разместила в соцсетях видеоролик, в котором сообщила, что получила претензию от адвоката Кипер, являвшейся продюсером и автором ряда ее песен, с требованием удалить из соцсетей высказывание певицы "более наглого существа я в жизни не видела". По словам Милявской, требование удалить высказывание было адресовано также Life.ru (входит в "Ньюс медиа").
Ранее ряд СМИ, в том числе Life.ru, сообщал о конфликте Милявской с Кипер, которую певица обвинила в "афере с авторскими отчислениями" за ряд произведений, в том числе за песни "Ориентация — Север" и "На Титанике". Комментариями сторон РИА Новости пока не располагает.
РИА Новости: последние новости
Домогаров остается в Театре имени Моссовета, заявил директор Офис спецпрокурора США не стал комментировать заявления Насти Рыбки Фрэнсис Макдорманд получила "Оскар" за лучшую женскую роль
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦИК решил судьбу Грудинина527
Выявлен главный признак скорой смерти10
«Газпром» ответил «Нафтогазу»102
«Можно в туалет?»: Захарова о намерении Собчак71
Стало известно о гибели российского военного в Сирии117
Видео
01:00
«Прямо грубо зримо»: Соловьев озвучил свою задачу
Выборы 2018 Общество
01:11
«Газпром» ответил «Нафтогазу»
Экономика Компании
04:24
Информация о счетах Грудинина будет доступна в день выборов
Политика Выборы 2018
01:12
Путин: США нагло обманули Россию
Политика Конфликты
01:42
Летчик указал на причину гибели Ан-26 в Сирии
Происшествия
03:37
«Все там наши»: Путин о российских военных на Украине
Политика Украина
00:57
В Ростове-на-Дону взорвался Mercedes
Криминал Происшествия
03:59
ЦИК решил судьбу Грудинина
Политика Выборы 2018
00:40
Пилоты истребителей решали загадку во время полета
Оружие Армия
02:32
Взрыв прогремел в киевском метро, есть пострадавшие
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение