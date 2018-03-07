Ещё
Пресняков спрятался после скандала с Пугачевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресняков спрятался после скандала с Пугачевой 

Дни.ру 7 марта 2018
Певец и старший внук Примадонны Никита Пресняков скрыл свой Instagram-аккаунт. Пользователи Сети предположили, что молодой человек устал от критики в свой адрес.
Перед тем, как ограничить доступ к своей странице, Пресняков-младший разместил откровенный пост, отметив, что у него "накипело". В нем Никита обратился к людям старшего поколения.
"Мой контент имеет ненормативную лексику и всякий трэш, который вы можете не понять и негативно среагировать. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.). Чтоб не было недопониманий и обид, так как не хочу никого обижать, ставлю это объявление. Это не значит, что я как-то не так к вам отношусь, просто многие тут видимо пришли сюда потому, что подписаны на моих родственников и как-то пытаются связать меня с той тусовкой, но у меня своя тусовка, свои тараканы в голове, я занимаюсь другой сферой в музыке и поддерживаю другую субкультуру", — написал Пресняков.
Видимо, речь идет о поклонниках Аллы Пугачевой, ведь королеву отечественной эстрады очень любят в соцсетях, а также его родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова.
"Конечно же, вы не поймете меня до конца… но я часто не понимаю, зачем такие взрослые люди следят за тем, как я бухаю, матерюсь и просто являюсь собой, таким каким я был с 11 лет, как только рок и метал попал ко мне в плеер. И при этом многие "старшие" тут начинают меня учить, что хорошо, а что плохо. Сорян, но накипело", — заключил певец.
Таким образом Никита дал понять, что не намерен слушать советы слишком "взрослых" фанатов его бабушки и родителей.
Пользователи Сети предположили, что после критики певец решил скрыть свой аккаунт в соцсети, сообщает Eg.ru. Поклонники могли "достать" артиста и его молодую супругу Алену Краснову едкими комментариями и советами о семейной жизни. По мнению фанатов, возлюбленная Никиты Преснякова слишком много времени проводит на светских мероприятиях вместо того, чтобы быть с мужем.
Дни.ру: последние новости
У семьи Фриске отнимают имущество Дочь Немцова унизила заботливую Собчак Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля109
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня28
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе26
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию501
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение