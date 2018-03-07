Пресняков спрятался после скандала с Пугачевой 

"Мой контент имеет ненормативную лексику и всякий трэш, который вы можете не понять и негативно среагировать. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.). Чтоб не было недопониманий и обид, так как не хочу никого обижать, ставлю это объявление. Это не значит, что я как-то не так к вам отношусь, просто многие тут видимо пришли сюда потому, что подписаны на моих родственников и как-то пытаются связать меня с той тусовкой, но у меня своя тусовка, свои тараканы в голове, я занимаюсь другой сферой в музыке и поддерживаю другую субкультуру", — написал Пресняков.

Перед тем, как ограничить доступ к своей странице, Пресняков-младший разместил откровенный пост, отметив, что у него "накипело". В нем Никита обратился к людям старшего поколения.