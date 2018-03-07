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Охрана Тимати требует от участника ДТП 10 миллионов
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Охрана Тимати требует от участника ДТП 10 миллионов 

Рамблер 3 часа назад
Начальник охраны рэпера Тимати потребовал от участника ДТП с внедорожником музыканта возместить миллионный ущерб, сообщает «Московский комсомолец».
Авария произошла 3 марта на юге Москвы. Столкнулись Gelandewagen, за рулем которого находился мужчина, позже представившийся охранником Тимура Юнусова, более известного как Тимати, и Volkswagen, которым управлял таксист Грант Алтунян.
Представитель таксопарка, которому принадлежит Volkswagen, сообщил изданию, что в день ДТП пассажиры Gelandewagen подошли к прибывшему на место сыну владельца такси и потребовали компенсировать причиненный авто ущерб в размере почти 10 миллионов рублей.
На следующий день молодому человеку позвонил некий мужчина, представился начальником охраны Тимати и вновь потребовал компенсации — на этот раз в 5-10 миллионов рублей.
Также издание сообщает, что сразу после ДТП против таксиста был составлен административный протокол за то, что он не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, и назначен штраф в 500 рублей. Представитель Алтуняна обжаловал его.
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