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Куда пропал любовник Волочковой
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Куда пропал любовник Волочковой 

Дни.ру 7 марта 2018
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова перестала публиковать фото с любимым мужчиной. Многочисленные поклонники, внимательно следящие за жизнью скандально известной балерины, немедленно задались вопросом, что случилось и куда же пропал избранник артистки.
Практически каждый день Анастасия Волочкова на официальной страничке в социальной сети Instagram публиковала фотографии со своим любимым мужчиной Михаилом. То влюбленные нежатся на диване, то вместе катаются на лошадях, то посещают салон красоты, то обедают в ресторане, где их развлекали знойные бразильские танцовщицы.
Интересно, что как раз после того самого похода в общепит балерина и перестала публиковать совместные кадры с избранником. На последующих фотографиях Анастасия запечатлена либо в гордом одиночестве, либо в компании матери и дочки Ариадны. А на свежем снимке артистка и вовсе снята с внушительным букетом красных роз, преподнесенного ей неким поклонником.
"А вот и первые цветочки к 8 марта от поклонника…🌹 " — сообщила Анастасия Волочкова. Следящие за каждым шагом балерины фанаты немедленно стали строить догадки, что случилось и куда пропал возлюбленный Михаил.
"При живом Мише поклонник🤦‍♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Где Миша? Народ волнуется", "А где миша?", "Мишка не ревнует?", "Девчонки! Правда, что-то не то! Михаила уже несколько дней нет! Сразу после бразильского ресторана и пропал! С танцовщицами может уехал!?", "Променял одну Наську за сорок, на двух бразильских девах по двадцать😂😂", "У Мишани наверно регистрация закончилась", ""А куда Миша пропал?", — завалили вопросами Анастасию Волочкову пользователи Сети.
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