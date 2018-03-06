Самойлова заинтриговала молчанием перед «Евровидением»

Dni.Ru. Певица Юлия Самойлова стала специальной гостей церемонии вручения новой музыкальной премии "Жара". На красной дорожке с ней встретился корреспондент

63-й конкурс песни "Евровидение" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Для его проведения выбрана "Алтис-арена", где в разные годы проходила Всемирная выставка, Чемпионат мира по баскетболу среди юношей до 19 лет, церемония MTV EMA и множество концертов.

В конкурсе песни "Евровидение-2018" примут участие 42 стран, включая далекую Австралию и ранее исключенную за долги Македонию Россию будет представлять Юлий Самойлова. Она должна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Но вскоре после объявления Юлии участником от России, Служба безопасности Украины отказала ей во въезде в Украину . Предлагались разные варианты ее участия, в том числе и трансляция выступления по спутнику из России. Но наша страна их отвергла и отказалась участвовать в конкурсе. Тогда же было объявлено, что Юлия поедет на конкурс через год.

Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой половине второго полуфинала, в котором выступят и наши соседи — Грузия , Украина, Латвия Молдова . Пока артистка хранит молчание по поводу того, каким будет ее выступление.

"Я сегодня много работаю с педагогами по вокалу, учителями по английскому и стилистами. — рассказала Dni.Ru Самойлова на "Жаре". — Уже готова и песня, с которой я поеду, но пока не могу ее назвать".

По правилам конкурса, определиться с композицией артисту и стране нужно до 31 марта.