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Поргина прокомментировала сообщения о любовнице Караченцова
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Поргина увозит онкобольного Караченцова к любовнице 

Дни.ру 6 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Балерина уверяет, что 23 года состояла в связи с актером. Но его жена считает, что это глупые фантазии.
Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что актер Николай Караченцов изменял своей жене Людмиле Поргиной. Об этом объявила бывшая балерина Кировского театра Елена Дмитриева. В интервью "Каравану историй" она сообщила, что на протяжении 23 года была не просто любовницей, а второй женой артиста. Якобы он даже предлагал ей обвенчаться, но "кто же разрешит с женатым?". И только жуткая автоавария перечеркнула их отношения. При этом танцовщица уверяет, что до сих пор любит артиста и даже готова ухаживать за ним.
Людмила Поргина наличие любовницы у мужа категорически отрицает.
"Это глупость какая-то. Сейчас можно говорить все, что угодно, — Цитирует Поргину информагентство Nation News. — Коля, а ты знаешь Елену Дмитриеву, у тебя был с ней роман… Николай показывает, что у кого-то мозги поехали, крутит пальцем у виска. А мы 9 марта будем в Петербурге, собираемся в Мариинский. Коля хочет на балет — он балетоман, а мне все равно, на оперу или на балет, — говорит жена актера. Заодно хочу и про любовницу узнать. Посмотреть. Но уверена, это полное вранье".
Напомним, что Караченцов сегодня лечится от рака легких. Он пережил уже шесть сеансов химиотерапии.
"Российские медики сказали: мы уменьшили опухоль, а чтобы ее окончательно победить, нужно рак убить, выжечь гамма-лучами. Лучше всего эту процедуру проводят именно в Израиле", — сообщила Поргина.
Сегодня у них все мысли о предстоящей поездке на Землю обетованную, а не о мифических любовницах
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