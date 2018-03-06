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Малиновская: Я принимаю кое-что запрещенное
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Маша Малиновская: Я принимаю кое-что запрещенное 

Дни.ру 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Телеведущая сделала неожиданное признание. С Лерой Кудрявцевой она была предельно откровенна.
Гостьей очередного выпуска программы "Секрет на миллион" стала телеведущая Маша Малиновская. Собеседница Леры Кудрявцевой впервые встретилась с двумя родными сестрами и братом по отцу прямо в эфире и объяснила, почему не хотела общаться с родственниками. Теледива раскрыла и тайну своего детства — вспомнила причину развода родителей и жизнь с бабушкой. Со слезами на глазах она поведала о гибели бабушки и рассказала о нынешних отношениях с матерью.
В студии у Маши состоялся откровенный разговор с отцом, в котором она потребовала ответов на самые неудобные и сложные вопросы. Телеведущая и модель призналась, как тяжело растить сына в отсутствие работы и финансовых возможностей. Зашел разговор и о злоупотреблении препаратами, о котором много писали.
"Я принимаю кое-что запрещенное", — призналась Малиновская в эфире НТВ.
Ранее Дана Борисова в интервью Dni.Ru заявила:
"По Малиновской же видно, что она употребляет что-то. Конечно, она будет отрицать зависимость — это особенность всех людей с такой проблемой".
В эфире НТВ Маша поведала о цене своей красоты:
"Это было больше 200 тысяч. Для меня это была большая сумма". Ей пришлось сделать несколько пластических операций, поскольку "один сосок был в бюстгальтере, а второй чуть ли не смотрел в подбородок". Сообщила Малиновская и о страшной болезни, приковавшей ее к постели: "Это была такая чудовищная боль, когда ты не можешь двинуть ни одной мышцей!"
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