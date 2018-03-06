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У Киркорова объявился брат
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У Киркорова объявился рожденный любовницей сын 

Дни.ру 6 марта 2018
Родство предстоит определить с помощью ДНК-экспертизы. Поп-король появление родственника пока не прокомментировал.
В последнее время стало модным объявлять о романах с известными людьми. Не успела страна отдохнуть от истории с незаконнорожденными детьми певца Александра Серова, как начался новый "сериал". Бывший солист группы "Экс-ББ" Александр Матвеев заявил, что, возможно, является единокровным (рожденным от одного отца) братом Филиппа Киркорова. Судя по рассказу, его родила любовница Бедроса Киркорова.
"Мне мама рассказывала, что я родился после ее бурного романа, случившегося много лет назад в Сочи, с отцом Филиппа Киркорова Бедросом, — сообщил артист — Вот я и думаю: может, мне уже пора пойти на ТВ и рассказать свою историю? Я даже тест ДНК готов сделать, чтобы проверить свои предположения!".
"С детства чувствую, что мы с Филиппом — родные по крови люди. Почему-то хотелось быть с ним рядом и быть похожим на него. Как-то при личной встрече поинтересовался, какой у него размер обуви. Оказалось, как и у меня, 44-й. И рост, как выяснилось, у нас с Филом одинаковый — метр девяносто два!" — цитирует Матвеева Eg.Ru.
Как известно, Филипп Киркоров родился в Варне. Его отец Бедрос — болгарский певец, мать Виктория была ведущей концертов. Она ушла из жизни после борьбы с раком в 1994 году. Отец артиста долго переживал депрессию, а через три года после трагедии женился на Людмиле Смирновой. У них родилась дочь Ксения, которая прожила всего две недели. Супруги считают, что девочка умерла из-за врачебной ошибки.
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