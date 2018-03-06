Эротические фото Кафельниковой утекли в Сеть 

Telegram-канал Super опубликовал эротические фотографии дочери прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеси.
На некоторых снимках 19-летняя модель позирует в нижнем белье, а на двух — без него. Также на некоторых кадрах можно заметить молодого человека, похожего на рэпера Глеба Голубина, более известного как Pharaoh, с которым ранее Кафельникова состояла в отношениях, а затем рассталась.
Кроме того, на одном из фото девушка запечатлела свои распухшие губы, что может свидетельствовать о недавней инъекции для их увеличения.
Во второй половине января Алеся Кафельникова дала интервью журналу Tatler, в котором рассказала о том, что была зависима от наркотиков и хотела покончить с собой. Тогда она сообщила, что страдала из-за отсутствия друзей во время учебы в частной школе в Великобритании и посчитала самоубийство единственным способом избавления от страданий. Руководство школы, заметив порезы, отправило Кафельникову к психологу, который диагностировал у нее депрессию и анорексию, а спустя некоторое время девушка вернулась в Москву, где подружилась с «приветливой и открытой» золотой молодежью и наконец перестала чувствовать себя «гадким утенком».