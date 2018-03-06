Эротические фото Кафельниковой утекли в Сеть

Алеси. Telegram-канал Super опубликовал эротические фотографии дочери прославленного российского теннисиста Евгения Кафельникова

На некоторых снимках 19-летняя модель позирует в нижнем белье, а на двух — без него. Также на некоторых кадрах можно заметить молодого человека, похожего на рэпера Глеба Голубина , более известного как Pharaoh, с которым ранее Кафельникова состояла в отношениях, а затем рассталась.

Кроме того, на одном из фото девушка запечатлела свои распухшие губы, что может свидетельствовать о недавней инъекции для их увеличения.