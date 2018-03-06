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Пугачевой в МФЦ подарили мартовских котов
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Взлохмаченной Пугачевой подарили мартовских котов 

Дни.ру 6 марта 2018
Фото: instagram.com/mfczven
Примадонна и ее молодой супруг написали заявление. На выборах президента они будут голосовать по месту фактического проживания.
Алла Пугачева и Максим Галкин официально зарегистрированы в Москве. Но уже много лет проживают в деревне Грязь, что в Одинцовском районе Подмосковья близ Звенигорода. Поэтому на предстоящих 18 марта президентских выборах голосовать они будут рядом с домом. Для этого супруги получили открепительные удостоверения в звенигородском отделении многофункционального центра "Мои документы".
Обычные люди, которые в этот день пришли в присутственное место по своим делам, конечно, ошалели от вида самой Пугачевой. Певица хотя и была порядком взлохмачена, но с макияжем. И выглядела сонной, но все равно красивой и счастливой. Артисты после того, как уладили бумажные формальности, раздали несколько автографов и сфотографировались с поклонниками творчества.
instagram.com/mfczven
Певица не пропускает походов на избирательные участки, являя многим пример. Поэтому в звенигородском МФЦ их лично встречал глава городского округа Александр Смирнов. Он признался, что горд за Звенигород, поскольку здесь проголосует главная эстрадная пара страны.
Напомним, что на выборах в Государственную думу Алла Пугачева и Максим Галкин так же отдавали свои голоса в Подмосковье на избирательном участке 698, расположенном на улице Некрасова в Звенигороде. Символично, что там находится Центр детского творчества, а для Примадонны это актуально.
"Главная национальная идея страны — это чтобы каждая семья была счастлива, чтобы образование не искали на стороне", — заявила тогда примадонна.
А в конце Пугачевой и Галкину подарили ящик с флористической композицией и мартовскими котами ручной работы.
"Пусть они поднимают вам настроение и радуют ваших детей Лизу и Гари", — пожелали певице в МФЦ.
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