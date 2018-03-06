Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки

Журналисты поговорили с матерью Жанны Фриске Ольгой. Оказалось, что Дмитрий Шепелев якобы срывает свидания с внуком и настраивает его против дедушки и бабушки. А у коттеджа, от доли которого те отказались в пользу маленького Платона, круглосуточно дежурит охрана.

"На нем на ручке постоянно подслушивающее устройство, как это называется, браслет, да. Ребенок постоянно нервничает…" — рассказала Ольга Владимировна. Женщина рассказала чудовищные данные. По словам матери певицы, мальчик находится под постоянным наблюдением.

"Первое, что он мне сказал: "Мне сказали, что моя бабушка Оля умерла". Он зашел на встречу и первое, что он сказал: "А зачем вы у нас с папой забрали дом и деньги?" На что я ему ответила: "Дом твой, Платон. И деньги твои. И никто у тебя их не забирает", — цитирует мать Фриске сетевое издание м24.ру. Как сообщила мать артистки, в последний раз она видела внука в декабре. И встреча эта была не из приятных.