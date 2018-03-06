Ещё
Сыну Фриске сообщили «о смерти бабушки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки 

Дни.ру 6 марта 2018
Разбирательства между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске продолжаются. Вспыли новые чудовищные подробности.
Журналисты поговорили с матерью Жанны Фриске Ольгой. Оказалось, что Дмитрий Шепелев якобы срывает свидания с внуком и настраивает его против дедушки и бабушки. А у коттеджа, от доли которого те отказались в пользу маленького Платона, круглосуточно дежурит охрана.
Женщина рассказала чудовищные данные. По словам матери певицы, мальчик находится под постоянным наблюдением.
"На нем на ручке постоянно подслушивающее устройство, как это называется, браслет, да. Ребенок постоянно нервничает…" — рассказала Ольга Владимировна.
Как сообщила мать артистки, в последний раз она видела внука в декабре. И встреча эта была не из приятных.
"Первое, что он мне сказал: "Мне сказали, что моя бабушка Оля умерла". Он зашел на встречу и первое, что он сказал: "А зачем вы у нас с папой забрали дом и деньги?" На что я ему ответила: "Дом твой, Платон. И деньги твои. И никто у тебя их не забирает", — цитирует мать Фриске сетевое издание м24.ру.
Ольга Владимировна дала понять, что их семья полностью отказалась от борьбы за дом.
"Пусть живут там, пусть живут. И пусть он не волнуется, никто этот дом не заберет. Он никому не нужен. Мне, моей семье, он не нужен, этот дом", — заявила женщина подрагивающим голосом.
Дни.ру: последние новости
У семьи Фриске отнимают имущество Дочь Немцова унизила заботливую Собчак Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля109
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня28
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе26
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию501
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение