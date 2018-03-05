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Виталина готова отдать часть имущества Джигарханяну
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Цымбалюк-Романовская готова отдать часть имущества Джигарханяну 

Teleprogramma.pro 5 марта 2018
Виталина вновь стала гостьей ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Адвокат экс-супруги Джигарханяна намерена обратиться к режиссеру с предложением вернуть ему какую-то часть имущества, но на определенных условиях.
В январе этого года один из столичных судов официально признал развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской, однако на этом история не закончилась. Виталину предала подруга и экс-представитель Элина Мазур, теперь во многих телеэфирах она рассказывает о мошеннических действиях бывшей подопечной и утверждает, что Цымбалюк-Романовская незаконно присвоила себе все имущество Джигарханяна.
В сегодняшнем эфире ток-шоу "Пусть говорят" вновь обсуждался конфликт звездных супругов. В студии появился адвокат пианистки, которая продемонстрировала документы, подтверждающие, что все сделки с недвижимостью были законными и происходили до брака. Лариса Широкова, защищающая права Виталины, также заявила, что Цымбалюк-Романовская готова отдать часть имущества мужу, но при условии, что он согласиться встретиться лично, а не через своих представителей.
«Мы готовы что-то отдавать, но мы должны соблюсти условия. Только с документами и исключительно в интересах Армена Джигарханяна", — высказалась женщина.
Цымбалюк-Романовская, в свою очередь, рассказала о непростых временах, когда им с Арменом Борисовичем приходилось ютиться в маленькой квартире без ремонта, а в финале эфира Виталина обратилась к бывшему мужу с просьбой все-таки встретиться и обсудить все тет-а-тет.
«Дорогой Армен Борисович, я очень сожалею, что нашу семейную жизнь разрушили посторонние люди. Тем не менее я вас жду, я не имела любви, как к вам, ни к кому. Я хотела бы услышать ваши пожелание, как вы дальше будете жить. Я считаю, что вас составили одиноким человеком, и никого с вами рядом уже не будет. Сиделки — это унизительно. Мы жили в любви, в комфорте, я вам всегда могла обеспечить такую любовь», — сказала пианистка на камеру.
Согласится ли режиссер на такое предложение экс-супруги или же останется не приклонен, покажет время. Сейчас артист живет в квартире, которую, по одним данным, ему купили, а по другим — сняли друзья.
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