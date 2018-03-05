Напавшие на DJ Smash в Перми пытались связаться с ним 

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) рассказал, что избившие его в пермском ночном клубе люди пытались с ним связаться.
«Попытки связаться со мной с их стороны были. Но мы с ними не будем вести переговоры. С негодяями мы не договариваемся. Только очная ставка. Тогда я покажу чётко пальцем», — цитирует музыканта RT.
По словам DJ Smash, после инцидента в Перми он перенес три операции, но уже скоро вернется к концертной деятельности.
«У меня шквал предложений. Будем смотреть по ситуации. Могу начать хоть завтра», — сказал он.
Напомним, DJ Smash (Андрей Ширман) получил открытый перелом челюсти после инцидента в пермском ночном клубе «Дом культуры». Местный депутат и мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев избил Ширмана после того, как тот отказался с ним сфотографироваться.