Орбакайте показала видео с пьяным Галкиным 

Максим Галкин от души повеселился на празднике весны, устроенном Аллой Пугачевой.
Ежегодное мероприятие в честь наступления весны на этот раз состоялось в караоке-клубе Филиппа Киркорова. На праздник пришли Кристина Орбакайте с семьей, Александр Буйнов, Татьяна Навка с Дмитрием Песковым, Олеся Судзиловская и многие другие.
Примадонна принимала гостей в длинной тунике из летящей ткани и коротеньких черных шортах. На голове звезды красовался символизирующий весну объемный венок.
Гости мероприятия охотно делились фото и видео с праздника. Так, в сториз Кристины Орбакайте появилось забавное видео, как супруг Примадонны Максим Галкин, напевая песню о Ленине, опрокидывает рюмку водки и как ни в чем не бывало продолжает петь.
Пользователи Сети оценили видео Кристины Орбакайте, отметив, что «пьяненький» Галкин «развлекается как может» и «веселится от души».