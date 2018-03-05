Орбакайте показала видео с пьяным Галкиным

Примадонна принимала гостей в длинной тунике из летящей ткани и коротеньких черных шортах. На голове звезды красовался символизирующий весну объемный венок.

A post shared by Алла Пугачева (@allapugacheva_koroleva) on Mar 4, 2018 at 8:20am PST

Гости мероприятия охотно делились фото и видео с праздника. Так, в сториз Кристины Орбакайте появилось забавное видео, как супруг Примадонны Максим Галкин, напевая песню о Ленине, опрокидывает рюмку водки и как ни в чем не бывало продолжает петь.

Пользователи Сети оценили видео Кристины Орбакайте, отметив, что «пьяненький» Галкин «развлекается как может» и «веселится от души».