Волочкову заподозрили в беременности

Новый видеоролик в личном блоге артистки дал повод для обсуждений ее интересного положения.
Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова стала объектом бурных обсуждений в Сети. Поводом послужил видеоролик, опубликованный звездой в личном блоге. На видео артистка зажигательно танцует на вечеринке по случаю открытия одного из московских ресторанов.
Поклонники Анастасии Волочковой разглядели на размещенных кадрах округлившийся животик — и заподозрили знаменитость в беременности.
«А Настя беременная? Что пузико торчит», «Вы беременны?! Животик… Поздравляю», «Она беременная? Зачем тогда такие каблуки…», «Живот забыла втянуть», «Она беременна?» — наперебой обсуждают пользователи Сети.
Напомним, Анастасия Волочкова растит единственного ребенка — дочь Ариадну. Девочка родилась в 2005 году, в отношениях артистки с бизнесменом и доктором юридических наук Игорем Вдовиным (в 2007 году пара сыграла свадьбу, однако официально не расписалась, через год экс-влюбленные расстались).