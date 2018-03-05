Волочкову заподозрили в беременности

Поклонники заподозрили Анастасию Волочкову в беременности

Новый видеоролик в личном блоге артистки дал повод для обсуждений ее интересного положения.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 4, 2018 в 3:33 PST

Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова стала объектом бурных обсуждений в Сети. Поводом послужил видеоролик, опубликованный звездой в личном блоге. На видео артистка зажигательно танцует на вечеринке по случаю открытия одного из московских ресторанов.

«А Настя беременная? Что пузико торчит», «Вы беременны?! Животик… Поздравляю», «Она беременная? Зачем тогда такие каблуки…», «Живот забыла втянуть», «Она беременна?» — наперебой обсуждают пользователи Сети. Поклонники Анастасии Волочковой разглядели на размещенных кадрах округлившийся животик — и заподозрили знаменитость в беременности.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 4, 2018 в 6:21 PST