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DJ Smash заявил о скорой развязке дела с избиением
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Выписанный из больницы DJ Smash заявил о скорой развязке дела с избиением 

Деловая газета «Взгляд» 5 марта 2018
Музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) выписали из московской клиники, куда он был госпитализирован после драки в одном из клубов в Перми.
Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.
Ширман выложил фотографии с врачами, которые занимались его лечением, выразил им благодарность, и добавил, что уголовное дело по факту его избиения «в разгаре», и «развязка» состоится уже «скоро».
«Есть много интересного, что вас бы порадовало — но, увы, пока не могу написать, тайна следствия», — добавил музыкант.
Напомним, DJ Smash избили в одном из клубов Перми 10 февраля. 12 февраля от диджея поступило заявление в полицию о причинении ему телесных повреждений.
Музыкант считает, что его избил экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, однако тот опроверг эту информацию в соцсетях. По словам Телепнева, в СМИ появилась дискредитирующая его информация, он хорошо относится к DJ Smash. Позже рэпер Тимати разместил в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью.
Отделение партии «Единая Россия» по Пермскому краю приостановило членство Телепнева.
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