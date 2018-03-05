Выписанный из больницы DJ Smash заявил о скорой развязке дела с избиением

Музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) выписали из московской клиники, куда он был госпитализирован после драки в одном из клубов в Перми

Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

«Есть много интересного, что вас бы порадовало — но, увы, пока не могу написать, тайна следствия», — добавил музыкант. Ширман выложил фотографии с врачами, которые занимались его лечением, выразил им благодарность, и добавил, что уголовное дело по факту его избиения «в разгаре», и «развязка» состоится уже «скоро».

Напомним, DJ Smash избили в одном из клубов Перми 10 февраля. 12 февраля от диджея поступило заявление в полицию о причинении ему телесных повреждений.