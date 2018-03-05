Ещё
Стала известна дата слушаний по иску Дерипаски к Рыбке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слушание по иску Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли пройдет 27 марта 

РИА Новости 5 марта 2018
Суд 27 марта проведет слушание по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), сообщили РИА Новости в Краснодарском краевом суде.
Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.
"Слушание по иску Дерипаски О. В. к Вашукевич А., Кириллову А. С. о защите права на изображение, права на неприкосновенность частной жизни, защите персональных данных и компенсации морального вреда состоится в Краснодарском краевом суде 27 марта, в 11-00", — заявили в суде.
В конце февраля полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга". Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до 3 тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в Таиланд на десять лет.
РИА Новости: последние новости
Участники группы "Пикник" пострадали в ДТП под Владимиром В РПЦ осудили попытку православных активистов сорвать отпевание Табакова Театр "Современник" о смерти Олега Табакова: воспринимаем потерю как личную
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля117
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня28
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе26
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию506
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури43
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение