Стала известна дата слушаний по иску Дерипаски к Рыбке

"Слушание по иску Дерипаски О. В. к Вашукевич А., Кириллову А. С. о защите права на изображение, права на неприкосновенность частной жизни, защите персональных данных и компенсации морального вреда состоится в Краснодарском краевом суде 27 марта, в 11-00", — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.