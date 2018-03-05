Барановская отказывается от помощи

Мы привыкли думать, что если человек известен, то он обязательно богат, но это в корне не верно. Мало того, некоторые звезды нуждаются в помощи государства.
У актера и режиссера Андрея Мерзликина четверо детей: 12-летний Фёдор, девятилетняя Серафима, семилетняя Евдокия и двухгодовалый Макар. Большая семья — большая нагрузка для кошелька, поэтому он не стесняется просить субсидии, положенные многодетным семьям. Мерзликин признается, что стоял в общей очереди с обычными гражданами на получение компенсаций и пособий. Режиссер считает, что пользоваться помощью государства, даже для звезды, не стыдно.
"Метро бесплатное. Парковка. Ну, мы подумали и выбрали, кто будет иметь право ездить в метро бесплатно, и карточку передали мне в силу того, что я единственный из всей семьи, кто ездит на метро", — сообщил он журналистам НТВ.
Телеведущая Юлия Барановская мало того, что мать троих детей, так еще и одиночка, звезда воспитывает 12-летнего Артема, девятилетнюю Яну и пятилетнего Арсения. Юлия признается, что привыкла рассчитывать только на себя, поэтому льготами пользуется по минимуму. Но, все же, никогда не забывает взять с собой удостоверение многодетной матери. Стоит напомнить, что несколько лет назад Барановская через суд добилась алиментов от отца своих детей Андрея Аршавина. По неподтвержденным данным, сумма за год исчисляется десятками миллионов.
Певица Жасмин в 2016 году родила третьего ребенка и теперь надеется получить участок в десять соток, который дают даже после появления второго малыша. Но муж знаменитости скептически относится к идее принять землю от государства, по его мнению, есть более нуждающиеся граждане.
"Какой-то участок мне положен. Муж, правда, смотрел на меня так… Занимайся детьми, говорит. Когда это понадобится, я займусь", — рассказывает звезда.
Специалисты отмечают, что согласно российскому законодательству, для больших семей существуют налоговые льготы, субсидии на оплату ЖКХ, компенсация проезда, покупки школьной и спортивной формы. Детям предоставляют бесплатные билеты в музеи, театры, парки, на выставки. Есть бесплатное оформление в бюджетные кружки и секции. Скидки на медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение, приобретение препаратов и многое другое.