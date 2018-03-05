Выпотрошившая Аршавина Барановская отказывается от помощи

Мы привыкли думать, что если человек известен, то он обязательно богат, но это в корне не верно. Мало того, некоторые звезды нуждаются в помощи государства.

У актера и режиссера Андрея Мерзликина четверо детей: 12-летний Фёдор, девятилетняя Серафима, семилетняя Евдокия и двухгодовалый Макар. Большая семья — большая нагрузка для кошелька, поэтому он не стесняется просить субсидии, положенные многодетным семьям. Мерзликин признается, что стоял в общей очереди с обычными гражданами на получение компенсаций и пособий. Режиссер считает, что пользоваться помощью государства, даже для звезды, не стыдно.

"Метро бесплатное. Парковка. Ну, мы подумали и выбрали, кто будет иметь право ездить в метро бесплатно, и карточку передали мне в силу того, что я единственный из всей семьи, кто ездит на метро", — сообщил он журналистам НТВ.

Телеведущая Юлия Барановская мало того, что мать троих детей, так еще и одиночка, звезда воспитывает 12-летнего Артема, девятилетнюю Яну и пятилетнего Арсения. Юлия признается, что привыкла рассчитывать только на себя, поэтому льготами пользуется по минимуму. Но, все же, никогда не забывает взять с собой удостоверение многодетной матери. Стоит напомнить, что несколько лет назад Барановская через суд добилась алиментов от отца своих детей Андрея Аршавина . По неподтвержденным данным, сумма за год исчисляется десятками миллионов.

Певица Жасмин в 2016 году родила третьего ребенка и теперь надеется получить участок в десять соток, который дают даже после появления второго малыша. Но муж знаменитости скептически относится к идее принять землю от государства, по его мнению, есть более нуждающиеся граждане.

"Какой-то участок мне положен. Муж, правда, смотрел на меня так… Занимайся детьми, говорит. Когда это понадобится, я займусь", — рассказывает звезда.

Специалисты отмечают, что согласно российскому законодательству, для больших семей существуют налоговые льготы, субсидии на оплату ЖКХ, компенсация проезда, покупки школьной и спортивной формы. Детям предоставляют бесплатные билеты в музеи, театры, парки, на выставки. Есть бесплатное оформление в бюджетные кружки и секции. Скидки на медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение, приобретение препаратов и многое другое.