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Затаила обиду: Бузову оставили ни с чем
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Затаила обиду: Ольгу Бузову оставили ни с чем 

7 Дней 5 марта 2018
Ольга Бузова накануне завершила тур по Дальнему Востоку. Из командировки телезвезда вернется с травмами: одной — вполне реальной физической, а другой душевной. Для начала на завершающем выступлении в Петропавловске-Камчатском Ольга серьезно повредила колено. Ей была вызвана скорая помощь сразу же после концерта. Бузова сначала совсем не могла ходить, но после курса лечения начала самостоятельно передвигаться, правда, сильно прихрамывая.
Вечером следующего дня Ольга узнала, что её опять «прокатили» с наградами на премии «ЖАРА», прошедшей накануне в столице. Согласно народному онлайн-голосованию в соцсетях, Бузова победила сразу в двух номинациях: «Прорыв года» и «Танцевальное видео». Но ни одной награды она не получила, так как во время церемонии вручения проходило отдельное, «звездное» голосование. По его результатам Ольга не была признана лучшей.
«Пишут мне сейчас. рассказывают результаты некоторых премий… Я уже к этому привыкла. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто голосовал. Победа — не главное! Главное, что я в ваших сердцах», — прокомментировала ситуацию Ольга.
Кстати, она была не единственной, кто остался разочарован результатами. Егор Крид в соцсетях поделился возмущением, что в номинации «Лучший рэп-исполнитель» победил Баста, хотя по голосованию он и Мот набрали равное количество голосов.
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