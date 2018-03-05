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У музыкантов рок-группы «Анимация» похитили носки и трусы
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У музыкантов рок-группы «Анимация» похитили носки и трусы 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: Instagram
В Челябинске неизвестные разбили стекла в машине музыкантов рок-группы «Анимация». Об этом сообщает «Экспресс-газета».
Рокеры побывали в Челябинске в рамках концертного тура. По данным издания, в автомобиль злоумышленники забрались после выступления «Анимации». При этом ничего ценного из машины не пропало. Воры якобы взяли только нижнее белье рокеров и носки.
Лидер группы Константин Кулясов предположил, что украденное попробуют продать на аукционе. Он подчеркнул, что карма настигнет «челябинских фетишистов».
По словам Кулясова, музыканты обращались за помощью к официальному автодилеру, однако стекол в наличии не оказалось, и «Анимации» пришлось «воспользоваться услугами плёнки», которая в итоге выдержала минус 24 градуса. Из Челябинска группа отправилась в Омск.
На своей странице «ВКонтакте» Кулясов уточнил, что в машине разбили два стекла.
«Взяли бы хоть что-нибудь ценное из машины ради приличия что ли, не так было бы обидно», -написал он.
При этом Кулясов поблагодарил своих челябинских поклонников и отметил, что концерт был «клевый».
Глава отделения по взаимодействию со СМИ регионального управления МВД Светлана Калмыкова рассказала «Ура.ру», что музыканты к ним нее обращались, но полицейские, «как только узнали, зарегистрировали факт порчи имущества и кражи» и начали проверку.
 Ещё 5 источников 
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