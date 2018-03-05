У музыкантов рок-группы «Анимация» похитили носки и трусы

Челябинске неизвестные разбили стекла в машине музыкантов рок-группы «Анимация». Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Рокеры побывали в Челябинске в рамках концертного тура. По данным издания, в автомобиль злоумышленники забрались после выступления «Анимации». При этом ничего ценного из машины не пропало. Воры якобы взяли только нижнее белье рокеров и носки.

Лидер группы Константин Кулясов предположил, что украденное попробуют продать на аукционе. Он подчеркнул, что карма настигнет «челябинских фетишистов».

По словам Кулясова, музыканты обращались за помощью к официальному автодилеру, однако стекол в наличии не оказалось, и «Анимации» пришлось «воспользоваться услугами плёнки», которая в итоге выдержала минус 24 градуса. Из Челябинска группа отправилась в Омск

«Взяли бы хоть что-нибудь ценное из машины ради приличия что ли, не так было бы обидно», -написал он. На своей странице «ВКонтакте» Кулясов уточнил, что в машине разбили два стекла.

При этом Кулясов поблагодарил своих челябинских поклонников и отметил, что концерт был «клевый».