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16 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
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16 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд 

Passion.ru 13 часов назад
Фото: Passion.ru
Недавно ставшая мамой Анастасия Трегубова похвасталась идеальной фигурой. Валерий Меладзе показал, как поддерживает себя в форме: «Нас не догонят! Даже камера не успевает снять!» Сын Эвелины Бледанс напросился в зал к взрослым: «Сегодня я как обычно привела Семика в детскую комнату, а он впервые устроил истерику со слезами, что не останется. Пришлось взять его с собой на пилатес. Вел себя хорошо, заниматься тетям не мешал — сначала с нами движения повторял, потом яблко грыз. Но, почему были слезы я так и не поняла… у нас такое не практикуется». Наталья Штурм устроила пикантную распродажу: Лариса Гузеева наслаждается зимой, валяясь в снегу: «Обожаю зиму и снег! Шикарный загар! Мы сами себе делаем настроение!» Яна Рудковская подружилась с акулами и скатами: «Как я кормила местный шоу— бизнес) Нет ни у кого желания присоединиться?)». Холли Берри поздравила свою малышку Налу Ариэлу Обри с днем рождения: «Этот драгоценный ангел с нами вот уже 10 лет. Она выбрала меня, а я выбрала ее! С днем рождения, сладкая крошка». Дженнифер Лопес показала, как ее подросшие дети едут в школу. Вера Брежнева поделилась игривым видео: «Вот так мы „делаем“ пухлые губки». Фото: instagram
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