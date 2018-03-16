Ещё
15 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

15 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд 

Passion.ru 20 часов назад
Фото: Passion.ru
Родриго Алвес, известный как «живой Кен», побывал на ТНТ. «А вы знакомы с @rodrigoalvesuk? Приходил к нам на программу, единственный человек в мире, который решился удалить себе 4 ребра. У него талия 60 см и более 60 пластических операций. Как он вам? Кстати приехал искать себе невесту в Россию», — написала Ксения Бородина. «"Цвет настроения синий" Фил, бикини не ношу, мартини не употребляю, но песенка зашла мощно! Лови, друг, Мальдивские танцы», — посвятил Филиппу Киркорову свой пост Евгений Плющенко, его жена показала свой шикарный быт, а сын — подружку. Джорджина похвасталась фигурой. Павел Воля рассказал о лучшем дне и фотографии с сыном: «Прекрасный был вчера день. День рождения. Полдня я просидел с сыном на окне в Ритце на Тверской, отвечая на вопросы: а это что за здание, кто там жил раньше, почему у всех разные крыши, почему у Кремля такие высокие стены, почему площадь Красная и тд. А в другую половину дня ворвался сюрприз от моей любимой. Это было прекрасно, незабываемо, в самую душу. Я — счастливый человек! Спасибо». Анфиса Чехова показала, как проводит время с сыном в бассейне. Юлия Барановская загадала желание: они с детьми устали от зимы и ждут весну. Иосиф Пригожин показалмаленького и мокрого члена семьи: «Пенная ванна перед сном. Член нашей семьи Лизи. Аня Шульгина ухаживает за ней». Дмитрий Маликов посмеялся над собой и Игорем Николаевым: Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Ирина Лобачева призналась, что давно замужем за фигуристом на 16 лет моложе себя Ольга Бузова и Алан Камилов рассказали о эскорт-прошлом жены Мота «Ложью уличенная в грехах»: Елена Корикова подает в суд на клеветников
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля479
Порошенко предложили заткнуться в ответ106
Джонсон отказался пожимать руку послу России395
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
ЕС ждут масштабные реформы33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение