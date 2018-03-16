15 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд 

Родриго Алвес, известный как «живой Кен», побывал на ТНТ. «А вы знакомы с @rodrigoalvesuk? Приходил к нам на программу, единственный человек в мире, который решился удалить себе 4 ребра. У него талия 60 см и более 60 пластических операций. Как он вам? Кстати приехал искать себе невесту в Россию», — написала Ксения Бородина. «"Цвет настроения синий" Фил, бикини не ношу, мартини не употребляю, но песенка зашла мощно! Лови, друг, Мальдивские танцы», — посвятил Филиппу Киркорову свой пост Евгений Плющенко, его жена показала свой шикарный быт, а сын — подружку. Джорджина похвасталась фигурой. Павел Воля рассказал о лучшем дне и фотографии с сыном: «Прекрасный был вчера день. День рождения. Полдня я просидел с сыном на окне в Ритце на Тверской, отвечая на вопросы: а это что за здание, кто там жил раньше, почему у всех разные крыши, почему у Кремля такие высокие стены, почему площадь Красная и тд. А в другую половину дня ворвался сюрприз от моей любимой. Это было прекрасно, незабываемо, в самую душу. Я — счастливый человек! Спасибо». Анфиса Чехова показала, как проводит время с сыном в бассейне. Юлия Барановская загадала желание: они с детьми устали от зимы и ждут весну. Иосиф Пригожин показалмаленького и мокрого члена семьи: «Пенная ванна перед сном. Член нашей семьи Лизи. Аня Шульгина ухаживает за ней». Дмитрий Маликов посмеялся над собой и Игорем Николаевым: Фото: instagram