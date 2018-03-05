Пришедший в себя Осин объявил о свадьбе

Евгений Осин , о чьем состоянии недавно всерьез беспокоились друзья. сообщил, что намерен официально признать внебрачную дочь Анастасию Годунову. Чтобы максимально убыстрить процесс, некогда популярный артист намерен жениться на матери девочки.

"Женя общался с Настей почти с самого рождения, но ребенка ему никто не навязывал. Было решено, что, если захочет, то сам раскроет наш секрет общественности. Когда дочке исполнилось четыре года, он настоял на том, чтобы я отдала ее в музыкальную школу, так как заметил способности", — рассказала Елена журналистам. Певец Евгений Осин познакомился с женщиной по имени Елена много лет назад, тогда он еще состоял в браке. От этих отношений появилась девочка Анастасия. Сейчас ей 12 лет.

Отметим. что женщина и сама имеет непосредственное отношение к музыке — она является продюсером группы "Старый приятель". Елена же занималась и раскруткой собственной наследницы. Так, Годунова ведет программу "Мир глазами ребенка" на кабельном канале, выступает на концертах, снимается в кино и "Ералаше".

"Он говорит, что наша связь выше, чем просто у супругов. Мы как бы парим над бытом. Я для него подруга, напарница. Женя знает, что всегда может рассчитывать на мою помощь", — заявила Елена. Елена вместе с Анастасией регулярно навещает Евгения, убирается в его квартире, печет торты и пирожные. У них теплые и нежные отношения.