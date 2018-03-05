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Пришедший в себя Осин объявил о свадьбе
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Пришедший в себя Осин объявил о свадьбе 

Дни.ру 5 марта 2018
Евгений Осин, о чьем состоянии недавно всерьез беспокоились друзья. сообщил, что намерен официально признать внебрачную дочь Анастасию Годунову. Чтобы максимально убыстрить процесс, некогда популярный артист намерен жениться на матери девочки.
Певец Евгений Осин познакомился с женщиной по имени Елена много лет назад, тогда он еще состоял в браке. От этих отношений появилась девочка Анастасия. Сейчас ей 12 лет.
"Женя общался с Настей почти с самого рождения, но ребенка ему никто не навязывал. Было решено, что, если захочет, то сам раскроет наш секрет общественности. Когда дочке исполнилось четыре года, он настоял на том, чтобы я отдала ее в музыкальную школу, так как заметил способности", — рассказала Елена журналистам.
Отметим. что женщина и сама имеет непосредственное отношение к музыке — она является продюсером группы "Старый приятель". Елена же занималась и раскруткой собственной наследницы. Так, Годунова ведет программу "Мир глазами ребенка" на кабельном канале, выступает на концертах, снимается в кино и "Ералаше".
Елена вместе с Анастасией регулярно навещает Евгения, убирается в его квартире, печет торты и пирожные. У них теплые и нежные отношения.
"Он говорит, что наша связь выше, чем просто у супругов. Мы как бы парим над бытом. Я для него подруга, напарница. Женя знает, что всегда может рассчитывать на мою помощь", — заявила Елена.
Сам Осин намерен официально признать дочь, а чтобы максимально убыстрить процесс, певец готов жениться.
"Я очень люблю Настю и хочу удочерить. Правда, в нашей стране данный процесс — бюрократически сложный, придется собрать кучу документов. Ускорить дело поможет процедура оформления законного брака с мамой Насти. И я готов жениться на Лене. Она — близкий мне человек", — цитирует Евгения Осина Starhit.
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