Рудковской досталось из-за подарка

Рудковскую раскритиковали за подарок подруг

«Ну почему все провинциалки так любят фотографироваться с едой?», — написала galya1682. Светская львица и продюсер Яна Рудковская снова попала под шквал критики. На своей странице в Instagram она разместила фотографию с морепродуктами, написав, что это подарок ее подруг. Под фотографией развернулись нешуточные баталии комментаторов, обвинивших ее в провинциальности.

«Как это можно есть? », — спрашивает azabagaeva. «Да ладно, одни усы с ракушками… Я вот сегодня чебуреки своими руками приготовила — «ум отъешь»!», — похвасталась larchic2015.

Поклонницы Рудковской вступили с ними в баталии, заявив, что продюсер может себе все это позволить, потому что много работает.

Яна Рудковская неоднократно сталкивается с хейтерами в социальных сетях. Напомним, ранее она потребовала от подписчиков одуматься, после того как те оскорбили ее старшего сына. В комментариях под фотографией ссына Рудковской и ее друга появлялись комментарии, в которых молодых людей обвиняли в гомосексуализме и критиковали внешность и поведение.