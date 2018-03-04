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Рудковской досталось из-за подарка
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Рудковскую раскритиковали за подарок подруг 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Instagram
Продюсера Яну Рудковскую раскритиковали за шикарную жизнь: она выложила фото подарка подруг, после чего в ее адрес посыпались оскорбления.
Светская львица и продюсер Яна Рудковская снова попала под шквал критики. На своей странице в Instagram она разместила фотографию с морепродуктами, написав, что это подарок ее подруг. Под фотографией развернулись нешуточные баталии комментаторов, обвинивших ее в провинциальности.
«Ну почему все провинциалки так любят фотографироваться с едой?», — написала galya1682.
«Да ладно, одни усы с ракушками… Я вот сегодня чебуреки своими руками приготовила — «ум отъешь»!», — похвасталась larchic2015.
«Как это можно есть? », — спрашивает azabagaeva.
Поклонницы Рудковской вступили с ними в баталии, заявив, что продюсер может себе все это позволить, потому что много работает.
Яна Рудковская неоднократно сталкивается с хейтерами в социальных сетях. Напомним, ранее она потребовала от подписчиков одуматься, после того как те оскорбили ее старшего сына. В комментариях под фотографией ссына Рудковской и ее друга появлялись комментарии, в которых молодых людей обвиняли в гомосексуализме и критиковали внешность и поведение.
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