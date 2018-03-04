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Бузовой стало плохо после концерта
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Ольге Бузовой стало плохо после концерта 

Дни.ру 4 марта 2018
Фото: Instagram Ольги Бузовой
Певица Ольга Бузова завершила свой тур по Дальнему Востоку. Не обошлось без происшествий — звезда призналась, что не может ходить.
Сложная и подчас противоречивая хореография стала своеобразной визитной карточкой Ольги Бузовой. Радовала своими па певица и зрителей ее концертов во время гастрольного тура по городам Дальнего Востока. Такая самоотверженность дорого ей обошлась.
После финального выступления на своей странице в Instagram Ольга Бузова записала сторис о том, что ее тур подошел к концу и поблагодарила всей своих поклонников. После она выложила там же короткий ролик, заставивший ее фанатов не на шутку перепугаться о самочувствии звезды.
"Я не могу ходить", — призналась Ольга Бузова.
Отметим, ранее она делилась с подписчиками историями о том, как ее больную ногу лечит мануальный терапевт, а также как она своими силами пытается привести конечность в норму. По всей видимости, травма оказалась серьезнее и требует более внимательного ухода. Теперь поклонники опасаются, что Ольга Бузова не сможет так часто радовать их своими выступлениями.
Отметим, гастрольный тур певицы по Дальнему Востоку не обошелся без скандалов. Некоторые разглядели в ее жесте на фотографии рядом с памятником "Здесь начинается Россия" нацистское приветствие. Самые внимательные, однако, отметили, что певица просто показала на вытянутой руке свой фирменный жест — сложенную из большого, указательного и среднего пальцев букву L.
Впрочем, как заметил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян в разговоре с Dni.Ru, это ее не оправдывает.
"Ольга Бузова часто из-за своей неосведомленности делает такие действия и предпринимает такие шаги, которые в итоге превращаются в скандалы. Вот и с этим жестом такая же история. Неужели она не понимает с чем ассоциируется в подобном виде вскинутая рука? А если не понимает, то очень жаль", — заметил он.
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