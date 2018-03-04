Ольге Бузовой стало плохо после концерта

Певица Ольга Бузова завершила свой тур по Дальнему Востоку. Не обошлось без происшествий — звезда призналась, что не может ходить.

Сложная и подчас противоречивая хореография стала своеобразной визитной карточкой Ольги Бузовой. Радовала своими па певица и зрителей ее концертов во время гастрольного тура по городам Дальнего Востока. Такая самоотверженность дорого ей обошлась.

"Я не могу ходить", — призналась Ольга Бузова. После финального выступления на своей странице в Instagram Ольга Бузова записала сторис о том, что ее тур подошел к концу и поблагодарила всей своих поклонников. После она выложила там же короткий ролик, заставивший ее фанатов не на шутку перепугаться о самочувствии звезды.

Отметим, ранее она делилась с подписчиками историями о том, как ее больную ногу лечит мануальный терапевт, а также как она своими силами пытается привести конечность в норму. По всей видимости, травма оказалась серьезнее и требует более внимательного ухода. Теперь поклонники опасаются, что Ольга Бузова не сможет так часто радовать их своими выступлениями.

Отметим, гастрольный тур певицы по Дальнему Востоку не обошелся без скандалов. Некоторые разглядели в ее жесте на фотографии рядом с памятником "Здесь начинается Россия " нацистское приветствие. Самые внимательные, однако, отметили, что певица просто показала на вытянутой руке свой фирменный жест — сложенную из большого, указательного и среднего пальцев букву L.