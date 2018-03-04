Борис Гребенщиков попал в реанимацию 

1/12 Лидер группы «Аквариум» 64-летний Борис Гребенщиков был срочно госпитализирован. РИА Новости Фото:

2/12 СМИ сообщали, что он находится в реанимации. ТАСС Фото:

3/12 О том, что один из основателей русского рока попал в больницу в связи с проблемами с сердцем, сообщил телеканал «Санкт-Петербург». РИА Новости Фото:

4/12 Девять лет назад Гребенщикову сделали шунтирование в немецкой клинике. РИА Новости Фото:

5/12 Однако, как сообщает «КП», музыкант попал в реанимацию накануне утром. РИА Новости Фото:

6/12 По слова его друга режиссера Виктора Тихомирова, у Гребенщикова воспаление легких. РИА Новости Фото:

7/12 Совсем недавно музыканты вернулись из Челябинска, где выступали 1 марта. РИА Новости Фото: