Попал в реанимацию: чем болен Гребенщиков

Стала известна причина госпитализации Бориса Гребенщикова

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков попал в больницу в Санкт-Петербурге. Причиной госпитализации стало воспаление легких — или, как его еще называют, пневмония. Почему возникает этот недуг, как его вовремя распознать и что делать, чтобы его избежать, разбиралась «Газета.Ru» при помощи экспертов.

«Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию… о «проблемах с сердцем после недавней операции» Б. Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления», — сказано на официальной странице Гребенщикова Вконтакте. Рок-музыкант, фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков был госпитализирован в Санкт-Петербурге. По словам представителей артиста, он «сильно простудился».

По словам друга Гребенщикова, художника Виктора Тихомирова , музыкант находится в реанимации с воспалением легких, сообщает телеканал «78». Художник отметил, что в больнице Гребенщиков будет под присмотром, в отличие от тура или дома, где ситуация могла бы ухудшиться,.

Между тем пневмония продолжает оставаться опасной болезнью, которая ежегодно уносит миллионы жизней, особенно детских — по данным ВОЗ , она является причиной 20% случаев детских смертей. Пневмония — это воспаление легочной ткани, вызываемое бактериями, вирусами, грибками и сопровождающееся образованием жидкости в альвеолах.

Пневмония не всегда развивается как самостоятельное заболевание, часто она становится осложнением другой болезни дыхательных путей, возникает как реакция на травму или радиотерапию при лечении рака. Также она может развиться после попадания в легкие рвотных масс или, у младенцев, амниотической жидкости во время родов.

Воспаление может охватывать как небольшой очаг легкого, так и несколько сегментов, все легкое или даже оба.

В зависимости от течения, пневмония делится на острую, подострую и хроническую. Острая пневмония, в свою очередь, может быть остротекущей (до трех недель) и затяжной (до двух месяцев). Подострая продолжается три-шесть недель, хроническая может затянуться на годы и десятилетия.

Из-за обилия факторов возникновения болезни ее симптомы также могут различаться для разных случаев.

«Для типичной пневмонии характерны высокая температура и острое начало, — рассказал «Газете.Ru» пульмонолог, кандидат медицинских наук Василий Штабницкий. — Температура поднимается до 38 градусов и выше, это происходит резко, за несколько часов или даже минут человеку становится очень плохо. Появляется боль в груди, сильный кашель, кровянистая мокрота. Это состояние не пройдет за три дня, как ОРВИ. Оно будет длиться гораздо дольше и, в отличие от ОРВИ или гриппа, не пройдет само и будет только ухудшаться. Эта клиническая картина знакома большинству врачей, и диагноз в большинстве случаев не вызывает затруднений». Типичную пневмонию заметить проще: для нее характерны резкий подъем температуры, кашель с обильным отделяемым и иногда боль в легких. На рентгеновском снимке хорошо различимы затемнения — очаги воспалений.

Атипичная пневмония коварнее. Болезнь развивается медленно, сопровождаясь сухим кашлем, головной болью, першением в горле, слабостью и другими признаками, характерными для большинства респираторных заболеваний. Изменения на рентгенограмме при этом минимальны.

«С атипичной пневмонией совершенно противоположная ситуация, — поясняет Штабницкий. — Начало болезни будет размазано на несколько дней — начнется легкое покашливание, слабость, головная боль, кашель без мокроты или с прозрачной мокротой. Температура будет невысокая, до 38 градусов. Все, что характеризует типичную пневмонию, не встречается при атипичной — болей в груди не будет, картина смазанная, практически ничем не отличающаяся от вирусной инфекции. Единственное исключение в том, что атипичная пневмония тоже не пройдет за два-три дня, она затянется надолго и в большинстве случаев без антибиотиков не пройдет. Поэтому для каждого врача важно сопоставить симптомы и результаты лабораторных исследований, которые часто меняются при пневмонии и указывают на бактериальное воспаление. Кроме того, при пневмонии наблюдаются специфические хрипы. Если этого для постановки диагноза не хватает, используется рентген и компьютерная томография. Потому что стопроцентный критерий пневмонии — это инфильтрат на рентгенографии».

Помимо рентгенографии, для диагностики пневмонии используются микроскопические исследования мокроты и бактериальные посевы, анализы крови, исследование газового состава крови. Среди дополнительных методов — бронхоскопия (исследование слизистой легких с помощью эндоскопа), компьютерная томография грудной клетки, биопсия легкого.

Также в будущем, возможно, для диагностики будут использоваться нейросети — исследования показывают, что они способны на рентгеновских снимках отличить вирусную пневмонию от бактериальной с точностью до 90%.

«Дети не могут высказать свои жалобы, как взрослые, — говорит Штабницкий. — У них может измениться поведение, стать слишком бурным или, наоборот, слишком вялым, сонливым. У них повышается температура. Дети не всегда могут откашлять мокроту, поэтому мы можем ее просто не увидеть. У детей любая инфекция может проявиться бронхоспазмом, и этих детей, соответственно, будут лечить от бронхоспазма, подозревая какой-нибудь астматический бронхит. Дети сами по себе находятся в группе риска тяжелого течения пневмонии. Больше всего детей умирает в младшем возрасте». Отдельную проблему представляет диагностика пневмонии у детей.

«Пневмококковые бактерии могут существовать в наших дыхательных путях, не вызывая болезни. Однако в некоторых случаях они могут поражать клетки, выстилающие внутреннюю поверхность легких, приводя к пневмонии. Мы знаем, что воздействие сигаретного дыма помогает этим бактериям прикрепляться к клеткам, увеличивая риск заражения», — поясняют исследователи. Как показали эксперименты на мышах, добровольцах и отдельно взятых клетках, пар точно так же способствует закреплению пневмококковых бактерий на поверхности выстилающего слоя. Также в группу риска входят пожилые люди, курильщики, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Рискуют и вейперы — недавнее исследование британских ученых показало, что пар не меньше, чем сигаретный дым, способствует проникновению пневмококка в легкие.

«Пневмония просто так не появляется, это происходит при каком-то ослаблении организма, — поясняет Штабницкий. — Она может появиться у человека, который голодает, находится в стрессовой ситуации, переохлаждается, курит, пьет.

Поэтому надо, во-первых, наладить образ жизни и избегать вредных факторов. Все хронические заболевания, которые есть у человека — сердечная недостаточность, почечная недостаточность, сахарный диабет — способствуют развитию пневмонии, поэтому если есть какой-то диагноз, то надо применять терапию. Во-вторых, есть специфическая профилактика — пневмококковая вакцина, которая входит в календарь прививок. Она показана всем детям, людям пожилого возраста, людям с хроническими легочными и другими заболеваниями. Вакцина защищает от одного из самых распространенных видов пневмококковой пневмонии».

Рекомендации ВОЗ по профилактике пневмонии у детей таковы: исключительное грудное вскармливание в течение 6 месяцев и дальнейшее грудное вскармливание до 2-летнего возраста с дополнительным прикармливанием питательной густой пищей; вакцинация против коклюша, кори, гемофильной инфекции типа b (Hib) и пневмококка; безопасная питьевая вода, санитария и средства для мытья рук; усовершенствование аппаратов для приготовления пищи, позволяющее снизить уровень загрязнения воздуха внутри помещений.

Для лечения пневмонии чаще всего применяются антибиотики. Также используются препараты, которые помогают расширить бронхи и способствуют разжижению мокроты. При необходимости проводится кислородотерапия и, в случае большого скопления жидкости в легких, пункция. Часто дополнительно используется физиотерапия. При своевременной диагностике прогноз благоприятный, но при отсутствии лечения пневмония способна приводить к тяжелым осложнениям, вплоть до гангрены легкого и сепсиса.