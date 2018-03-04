Седокова пожаловалась на неудачи

Анна призналась, что теперь в полной мере ощутила наступление весны, хотя днем ранее настроение ей испортил близкий человек, с которым женщина поругалась. "Ещё плюс одно разочарование и в добавок — дети одни с няней, в незнакомом аэропорту остались, их никто не встретил", — пожаловалась Седокова.

Чтобы поднять себе настроение, дома певица сварила пельменей, выпила лекарство от простуды, чтобы справиться с внезапно появившейся болезнью, и легла спать. "Алинка прислала видео с пляжа и своё счастливое лицо. Так что, весна точно уже пришла! Давай, зима, прощаться!" — оптимистично подвела итог певица, но отметила, что сейчас страдает из-за заложенного носа.