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Седокова пожаловалась на неудачи
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Седокова пожаловалась на неудачи 

Russianshowbiz.info 4 марта 2018
Фото: Instagram
Певица Анна Седокова опубликовала в Инстаграме фото в роскошном ярко-розовом платье и откровенно рассказала подписчикам о своих неудачах.
Анна призналась, что теперь в полной мере ощутила наступление весны, хотя днем ранее настроение ей испортил близкий человек, с которым женщина поругалась. "Ещё плюс одно разочарование и в добавок — дети одни с няней, в незнакомом аэропорту остались, их никто не встретил", — пожаловалась Седокова.
Чтобы поднять себе настроение, дома певица сварила пельменей, выпила лекарство от простуды, чтобы справиться с внезапно появившейся болезнью, и легла спать. "Алинка прислала видео с пляжа и своё счастливое лицо. Так что, весна точно уже пришла! Давай, зима, прощаться!" — оптимистично подвела итог певица, но отметила, что сейчас страдает из-за заложенного носа.
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