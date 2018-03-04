У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника

Журналисты нашли еще одного любовника Виталины Цымбалюк-Романовской. Между ней и украинским пианистом Олегом Полянским промелькнула искра, однако до серьезных отношений дело так и не дошло.

Скандал, начавшийся после громкого разрыва актера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской, и не думает стихать. С каждым днем появляются все новые подробности произошедшего, а также всплывают очередные темные тайны из прошлого.

На этот раз журналистам из программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ удалось отыскать еще одного любовника чаровницы. Украинский пианист Олег Полянский, переехавший в Германию, рассказал, что встретился с Виталиной Цымбалюк-Романовской в Киеве. Тогда у них закрутился небольшой роман, однако ни во что серьезное он не обернулся.

"Она приехала сюда — прослушаться, насколько я помню. В 2001-м. Это был февраль или март. Потом была романтическая история", — вспомнил былые деньки музыкант. Вскоре музыкант уехал строить свою карьеру в Кельн. Однако пианистка не забыла его и отыскала даже в другой стране.

"Ну, я к этому серьезно не относился, если честно. Я надеюсь, что мои слова не обижают Виталину. Ни к чему не обязывающая история с моей стороны… Многие мужчины падки на молодых девушек, в этом нет ничего удивительного и ничего противоестественного", — объяснил он.