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У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника
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У Цымбалюк-Романовской нашли еще одного любовника 

Дни.ру 3 часа назад
Журналисты нашли еще одного любовника Виталины Цымбалюк-Романовской. Между ней и украинским пианистом Олегом Полянским промелькнула искра, однако до серьезных отношений дело так и не дошло.
Скандал, начавшийся после громкого разрыва актера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской, и не думает стихать. С каждым днем появляются все новые подробности произошедшего, а также всплывают очередные темные тайны из прошлого.
На этот раз журналистам из программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ удалось отыскать еще одного любовника чаровницы. Украинский пианист Олег Полянский, переехавший в Германию, рассказал, что встретился с Виталиной Цымбалюк-Романовской в Киеве. Тогда у них закрутился небольшой роман, однако ни во что серьезное он не обернулся.
Вскоре музыкант уехал строить свою карьеру в Кельн. Однако пианистка не забыла его и отыскала даже в другой стране.
"Она приехала сюда — прослушаться, насколько я помню. В 2001-м. Это был февраль или март. Потом была романтическая история", — вспомнил былые деньки музыкант.
"Ну, я к этому серьезно не относился, если честно. Я надеюсь, что мои слова не обижают Виталину. Ни к чему не обязывающая история с моей стороны… Многие мужчины падки на молодых девушек, в этом нет ничего удивительного и ничего противоестественного", — объяснил он.
Олег Полянский считает, что был нужен красотке только ради меркантильных целей.
"В музыкальном мире очень часто, что именно женщины делают карьеру за счет мужчин. Даже очень высокого полета карьеры получают за счет разных контактов и связей. К сожалению, так", — заметил пианист.
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