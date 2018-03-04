В посольстве России прокомментировали жалобы Рыбки

В посольстве России прокомментировали заявление Лесли и Рыбки об угрозах в тюрьме Таиланда

«Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, её легко достать соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением», — приводит его слова РБК. Задержанные в Таиланде Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) «выдают желаемое за действительное», заявляя, что сотрудники тюрьмы требуют у них пароли от личных мобильных устройств и угрожают им. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

На просьбу прокомментировать задержание Насти Рыбки, Соснов подчеркнул, что посольство России не занимается вопросами иностранных граждан, «в том числе граждан Республики Беларусь».

Ранее представитель Насти Рыбки и Алекса Лесли сообщил, что сотрудники тюрьмы требовали от них ПИН-коды от айфонов, а также угрожали им.

25 февраля десять россиян, включая Вашукевич и Кириллова, задержали в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.