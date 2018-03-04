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Врачи рассказали о состоянии Гаркалина
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Врачи рассказали о состоянии Гаркалина 

Рамблер 4 часа назад
Актер Валерий Гаркалин по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
«Состояние тяжелое, так же в реанимации», — рассказали в НИИ им. Склифосовского в воскресенье.
Ранее сообщалось, что Гаркалин должен был отправиться на гастроли в Иркутск со спектаклем «Страсть Аполлона», где он играет главную роль. Однако 20 февраля вместо него на сцену вышел артист Анатолий Журавлев. Гаркалину стало плохо, он был срочно госпитализирован.
>> Актер Валерий Гаркалин экстренно госпитализирован
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». На его счету более восьмидесяти ролей в кино и многочисленные роли в театре.
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