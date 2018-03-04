Врачи рассказали о состоянии Гаркалина

Актер Валерий Гаркалин по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости

«Состояние тяжелое, так же в реанимации», — рассказали в НИИ им. Склифосовского в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Гаркалин должен был отправиться на гастроли в Иркутск со спектаклем «Страсть Аполлона», где он играет главную роль. Однако 20 февраля вместо него на сцену вышел артист Анатолий Журавлев. Гаркалину стало плохо, он был срочно госпитализирован.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». На его счету более восьмидесяти ролей в кино и многочисленные роли в театре.