Умер актёр Дэвид Огден Стиерс 

В США скончался актер Дэвид Огден Стиерс, пишет «Лента.ру» со ссылкой на американские СМИ.
Стиерсу было 75 лет. Последние годы актер боролся с раком мочевого пузыря.
Дэвид Стиерс наиболее известен по сериалу «Мэш», где он играл роль майора Чарльза Эмерсона Винчестера III с 6-го по 11-й сезон. За эту роль Стиерс был дважды номинирован на премию «Эмми». Актер также снимался в эпизодических ролях в сериалах «Альф» и «Звездный путь: Следующее поколение», озвучивал мультфильмы «Красавица и Чудовище» и «Лило и Стич», а также видеоигры «Чужой против Хищника», Myst 5: End of Ages и Icewind Dale.