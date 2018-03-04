Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом

Один из самых ярких и знаменитых российских дизайнеров России Слава Зайцев отпраздновал свое 80-летние. Этому знаменательному события был посвящен эфир программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия". Эфир оказался скандальнее, чем могли подумать его зрители.

Выяснилось, что некоторые приглашенные на программу "Привет, Андрей" гости не смогли попасть в эфир, причем не по личным соображениям. Речь идет о певце Юлиане. Он рассказал, что с радостью согласился на участие в шоу даже несмотря на то, что не часто радует собой российские телеэкраны.

"В 90-е годы и 2000-е, когда другие артисты, все без исключения, бегали к Юдашкину, я одевался только у Зайцева! И все его шедевры до сих пор живы…", — вспомнил певец на своей странице в Instagram. Он отметил, что обратил внимание на мэтра моды раньше других отечественных знаменитостей.

"Мы долго расписывали сценарий: каждый день шли обсуждения, готовился мой специальный выход, планировался показ фрагментов концертов разных лет. Я потратил несколько часов, чтобы подготовить весь материал", — цитирует "Собеседник" Юлиана. Поэтому исполнитель принял приглашение редакторов шоу.

"В последнюю минуту позвонили и сказали, что меня на главном заключительном совещании не утвердило руководство", — пожаловался Юлиан. Вместо него поздравлять Славу Зайцева пришел Прохор Шаляпин. Однако появиться на передаче певец так и не смог.

"Все очень просто: на "зомбоящике" есть список, кому можно петь, а кому нельзя. Говорить — можно! Песни — под запретом! Боже избавь, если хотя бы на одну минуту Малахов дал мою музыку в эфир. Так что те, кто будет смотреть телевизор и это шоу про Зайцева, не удивляйтесь! Меня там не будет!", — подчеркнул исполнитель. Певец уверен, что все дело в его творчестве.

"Телевидение сегодня превратилось в хамскую машину. Там считают, что так поступать можно. Я понимаю, что многие из тех, кто в итоге участвовал в программе, никакого отношения к Зайцеву не имеют. Собрали странную компанию", — добавил он.