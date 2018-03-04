В Сети возмутились зигой Бузовой

Ольга Бузова в очередной раз подкинула своим подписчикам тему для обсуждений. Совсем недавно ее раскритиковали за слишком откровенный наряд и вызывающее оголенное фото, теперь же возмутила некоторых своих подписчиков в Instagram неоднозначным жестом.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 3, 2018 в 5:01 PST

В последнее время Бузова радует фоловеров фото и видео-отчетами из гастрольного тура по российским городам. Телеведущая добралась уже до Петропавловск-Камчатского.

Недалеко от аэропорта Елизово (международный аэропорт на Камчатке) есть памятник, символизирующий Камчатский край и всю Россию. На постаменте медведица с медвежонком. Медведи считаются визитной карточкой Камчатки. Бузова сфотографировалась на фоне памятника. Пользователям Сети показалось, что на снимке она изобразила нацистское приветствие.