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В Сети возмутились зигой Бузовой
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В Сети возмутились зигой Бузовой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова в очередной раз подкинула своим подписчикам тему для обсуждений. Совсем недавно ее раскритиковали за слишком откровенный наряд и вызывающее оголенное фото, теперь же возмутила некоторых своих подписчиков в Instagram неоднозначным жестом.
В последнее время Бузова радует фоловеров фото и видео-отчетами из гастрольного тура по российским городам. Телеведущая добралась уже до Петропавловск-Камчатского.
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Недалеко от аэропорта Елизово (международный аэропорт на Камчатке) есть памятник, символизирующий Камчатский край и всю Россию. На постаменте медведица с медвежонком. Медведи считаются визитной карточкой Камчатки. Бузова сфотографировалась на фоне памятника. Пользователям Сети показалось, что на снимке она изобразила нацистское приветствие.
«Я здесь впервые. Петропавловск-Камчатский, как же у Вас красиво! захватывает дух», — написала телезвезда, пригласив всех на свой концерт.
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