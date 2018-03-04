Русская певица представит Эстонию на «Евровидении-2018»

«Евровидение-2018» состоится в Португалии. Полуфинал конкурса пройдет в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал намечен на 12 мая.

Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2018». Она исполнит песню на итальянском языке под названием «La forza», сообщил портал ERR.

«Слова к песне под "La forza" (в переводе с итальянского "Сила" — прим. ред.) Нечаева написала сама совместно с Ксенией Кучуковой. Итальянское произведение певицы — симбиоз оперной и электронной музыки», — отмечает портал. В субботу, 3 марта, Нечаева стала победителем отборочного этапа конкурса «Песня Эстонии» (Eesti Laul).

«Евровидение-2018» состоится в Португалии. Полуфинал конкурса пройдет в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал намечен на 12 мая.

Ранее стало известно, что Белоруссию на «Евровидении-2018» представит певец с Украины Alekseev.