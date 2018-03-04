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Русская певица представит Эстонию на «Евровидении-2018»
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Русская певица представит Эстонию на «Евровидении-2018» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: pixabay.com
«Евровидение-2018» состоится в Португалии. Полуфинал конкурса пройдет в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал намечен на 12 мая.
Русская певица Элина Нечаева представит Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение-2018». Она исполнит песню на итальянском языке под названием «La forza», сообщил портал ERR.
В субботу, 3 марта, Нечаева стала победителем отборочного этапа конкурса «Песня Эстонии» (Eesti Laul).
«Слова к песне под "La forza" (в переводе с итальянского "Сила" — прим. ред.) Нечаева написала сама совместно с Ксенией Кучуковой. Итальянское произведение певицы — симбиоз оперной и электронной музыки», — отмечает портал.
«Евровидение-2018» состоится в Португалии. Полуфинал конкурса пройдет в Лиссабоне 8 и 10 мая, а финал намечен на 12 мая.
Ранее стало известно, что Белоруссию на «Евровидении-2018» представит певец с Украины Alekseev.
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