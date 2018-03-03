Дочь Винокура тяжело больна

Дочь Владимира Винокура тяжело больна

Владимир Винокур рассказал о том, что у него есть племянник, который является его полным тезкой. Он нянчился с ним, будучи на службе в армии, и однажды родственник поинтересовался, почему у них в семье два Владимира Винокура. И тогда племянник предложил, чтобы его называли Федей.

Удивительно, но постепенно старшего Владимира Винокура близкие стали называть Федей: отец, брат, мать, даже он сам в письма домой подписывал: "Ваш Федя". Кстати, племянник артиста появился в студии. Он рассказал о том, что работает личным водителем, у него есть дочь Варвара.

В беседе выяснилось, что Варя тяжело больна.

"Совершенно неприятное тяжелейшее заболевание…", — выдавил из себя племенник Винокура.

В студии воцарилось сочувственное молчание. Пока зал строили догадки, чем же больна Варвара, ее отец сообщил: "Такой же диагноз, как нашей девочки на "Евровидении".

Имеется в виду Юлия Самойлова , у которой спинальная амиотрофия Верднига — Гофмана.

Разумеется, популярный артист всеми силами помогает родственнику и его наследнице. Племянник Винокура заявил, что они надеются на науку и Бога.

Зашла речь и о старшем брате артиста Борисе. Тот умер семь лет назад, у него был сахарный диабет, но о диагноз был поставлен довольно поздно, когда мужчине требовалось серьезное лечение. Владимир помогал брату как мог: он возил его по разным клиникам и показывал разным врачам и светилам медицины. Однако во время одной из операций у Бориса Винокура остановилось сердце, и врачи уже не смогли его завести.

Потеря брата стала для Владимира невосполнимой утратой, с которой он до сих пор не может смириться. От трогательных слов Винокура ведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержать слез.

"Лерик, не расстраивайся… Лерка", — обратился к ней Владимир Винокур, который тоже еле держал себя в руках.

Отметим, что на шоу популярный артист выиграл 250 тысяч рублей.