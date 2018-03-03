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Пегова находится под контролем врачей
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Пегова находится под контролем врачей 

Дни.ру 3 марта 2018
Фото: Дни.ру
Ирина Пегова шокировала поклонников новым образом, сделавшим ее неузнаваемой. Артистка внезапно осунулась и исхудала. Dni.Ru попросили таролога Марианну Абравитову пролить свет на ситуацию.
"С ее здоровьем все в порядке. Резкое похудение, это не стресс и не эмоциональная перезагрузка. Она сидела на диете, и рядом с ней находились специалисты (врачи-диетологи — прим.ред.). Это не от не здоровья и не на нервной почте", — поспешила успокоить поклонников Пеговой таролог Марианна Абравитова.
По словам ясновидящей, раньше актриса тоже пробовала похудеть, но у нее не получалось.
"Она не доводила дело до конца. Похудение это ее давняя мечта и что еще интересно, тот вес, который у нее сейчас это не ее вес и не ее зона комфорта. Удержаться в нем ей будет крайне сложно. Конечно мы полюбуемся на нее в этом виде. Но не долго. Через какую-то время она вернется к своему размеру, которому мы привыкли. Тот вес ей больше подходит, и она такая и должна быть и пришла такая на эту землю", — отметила Абравитова.
Таролог уверен, что Пегова сама захочет вернуться обратно. "Ее харизма в том виде совсем скоро принесет ей новый творческий подъем и участие в интересном проекте. Что самое интересное, карты показывают мне на мужскую энергетику, которую тянет к ней именно ее первоначальные формы. То как она пришла на эту землю, и то что в нее заложено, только так и таким образом она сможет влюблять в себя поклонников и идти дальше по жизни к успехам", — заключила ясновидящая.
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