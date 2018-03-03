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Троянова ошарашила признанием о смерти сына
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Не справился со стыдом: Троянова ошарашила признанием о смерти сына 

Дни.ру 3 марта 2018
Фото: Дни.ру
Яна Троянова откровенно рассказала о смерти своего сына Николая. Актриса призналась, что предчувствовала его смерть.
Троянова уверена, что на судьбу ее сына сильно влияли плохая наследственность и друзья. Также Яна призналась, что юноша употреблял запрещенные препараты, но свести счеты с жизнью он решил в трезвом уме.
"Уходил из жизни абсолютно трезвым, осознанно, что нас и ошарашило больше всего. Причиной стало кольцо событий, которое сомкнулось для него в смертельную петлю: серьезные конфликты с друзьями, девушкой, мной, бабушкой по отцу", — рассказала актриса.
Яна уверена, что это были не безвыходные ситуации. "Например, как-то Коля принес пиво своему дяде, брату отца, а тому пить нельзя — сделал этим больно бабушке. Он совершал неправильные поступки, осознав которые, не смог справиться со стыдом. Не знал, как дальше жить с самим собой", — отметила Троянова.
Смерть сына Яна предчувствовала и даже успела с ним попрощаться.
"Он обсудил со мной все свои проблемы, повинился… Так мы и попрощались. Это случилось в последний совместный Новый год. Коля уже все предвидел, хотя насколько понимаю, еще не готовился. Произнес только: "У меня ощущение, что скоро умру…". Я ответила ему: "Я знаю", — поделилась артистка.
Незадолго до трагедии Трояновой мерещились голоса, а подсознание рисовало картину похорон.
"Я была измотана и вышла со съемок с полным ощущением, что это все произойдет с моим сыном. Глухо, как из глубокого колодца, до меня доносилась информация: "Ты знаешь, что сын уйдет! Знаешь, где он будет похоронен!" Но тут же включалась голова: "Что за гон?" — вспомнила Яна.
Актриса предпочла отмахнуться от старших мыслей и уехала из дома в новогодние праздники вместе с мужем Василием Сигаревым. Коля остался один.
"Мы с Васей отъехали из дома всего на день, но я его спрашивала: "Почему думаю о том, что могила сына будет между его отцом и поэтом Борисом Рыжим?" А оказалось, той ночью Коля повесился", — цитирует "Караван историй" артистку.
На кладбище во время похорон Троянова осознала, что проследовавшие ее видения были картинками из будущего.
"На кладбище вдруг Васе говорю: "Смотри!" Показываю на погост — Коля лежит рядом с отцом, а дальше по линии надгробие поэта Рыжего…" — вспомнила Яна.
Напомним, 20-летний сын Яны Трояновой погиб в 2010 году. Он совершил самоубийство. По словам сестры Яны Елены, Николай связался с плохой компанией и стал употреблять наркотики. Также женщина рассудила, что в племяннике проявились гены отца. Мужчина много выпивал и вел себя крайне агрессивно по отношению к близким.
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